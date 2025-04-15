Ölen annesinin maaşını yıllarca çekmiş! Mahkemede pes dedirten savunma!

İrlanda'da annesinin ölümünden sonra üç yıl boyunca emekli maaşını alan kadının mahkemedeki savunması gündem oldu. 56 yaşındaki kadın parayla ne yaptığını mahkemede açıkladı.

ÇİÇEK ALMAK İÇİN KULLANMIŞ

Annesinin ölümünü de kayıtlara geçirmeyen kadın, bunun "annesini hayatta tutmanın bir yolu" olduğunu söyledi ve parayı mezar çiçekleri almak için kullandığını iddia etti.

56 yaşındaki Catherine Byrne, parayı lüks bir yaşam tarzına harcamadığını söyledi. Mahkeme, Byrne'ın haftada 120 avroluk ödeme aldığını duymasının ardından ertelenmiş hapis cezası ve 240 saat toplum hizmeti cezası verdi.