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Ölen babasının cesedinin gömülmesine izin vermedi! Açıklaması herkesi şaşkına çevirdi: Onu çok özleyecektim

11.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’nın Limburg kentinde ismi açıklanmayan 101 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Babasının vefat etmesi üzerine 82 yaşındaki oğlu ülke gündemine yerleşen bir olaya imza attı. Babasının gömülmesini istemeyen oğlu yaşlı adamın cansız bedenini evindeki derin dondurucuda sakladı. 82 yaşındaki adam eyleminin nedenini ise “Onu çok özleyecektim” sözleriyle açıkladı.

Ölen babasının cesedinin gömülmesine izin vermedi! Açıklaması herkesi şaşkına çevirdi: Onu çok özleyecektim

Hollanda’nın Limburg kentinde 18 ay önce 101 yaşındaki bir adamın doğal nedenlerden dolayı öldüğü tespit edildi. Babasını kaybetmek istemediğini söyleyen 82 yaşındaki oğlu durumu yetkililere bildirmek yerine cansız bedenini buzdolabında saklamayı tercih etti. 82 yaşındaki adam yerel basına yaptığı açıklamada, “Gitmesine izin vermek istemedim yoksa onu çok özlerdim. Her gün onunla konuşmaya devam ettim” dedi.

DOKTORUN DİKKATİ OLAYI ORTAYA ÇIKARTTI

Derin dondurucudaki ceset aile doktorunun 101 yaşındaki adamın sağlığından endişe ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Cesedin ne kadar süre derin dondurucuda saklandığının tespit edilmesi için cansız bedenin otopsiye gönderildiği belirtildi.

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Hollanda ceset buzdolabı ölüm

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