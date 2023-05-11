Ölen babasının cesedinin gömülmesine izin vermedi! Açıklaması herkesi şaşkına çevirdi: Onu çok özleyecektim

Hollanda’nın Limburg kentinde 18 ay önce 101 yaşındaki bir adamın doğal nedenlerden dolayı öldüğü tespit edildi. Babasını kaybetmek istemediğini söyleyen 82 yaşındaki oğlu durumu yetkililere bildirmek yerine cansız bedenini buzdolabında saklamayı tercih etti. 82 yaşındaki adam yerel basına yaptığı açıklamada, “Gitmesine izin vermek istemedim yoksa onu çok özlerdim. Her gün onunla konuşmaya devam ettim” dedi.

DOKTORUN DİKKATİ OLAYI ORTAYA ÇIKARTTI

Derin dondurucudaki ceset aile doktorunun 101 yaşındaki adamın sağlığından endişe ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Cesedin ne kadar süre derin dondurucuda saklandığının tespit edilmesi için cansız bedenin otopsiye gönderildiği belirtildi.