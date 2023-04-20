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  4. Tepki çeken görüntüler! Öğretmenler ve öğrencilerin krema yalama yarışması gündem yarattı... Veliler ayaklandı

Tepki çeken görüntüler! Öğretmenler ve öğrencilerin krema yalama yarışması gündem yarattı... Veliler ayaklandı

20.04.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletindeki bir ortaokulda öğretmen ve öğrenciler arasında düzenlenen bir yarışma tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerde öğretmen ve öğrencilerin birbirlerinin yüzlerine sürdükleri kremayı aralarında bulunan bir camdan yalayarak yarıştıkları anlara yer verildi. Görüntüler tepkilere neden olurken olayın sonrasında okula yönelik olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Tepki çeken görüntüler! Öğretmenler ve öğrencilerin krema yalama yarışması gündem yarattı... Veliler ayaklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletindeki bir ortaokulda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın tepkisini çekti. Söz konusu görüntülerde öğretmen ve öğrencilerin yüzlerine sürdükleri kremaları aralarında bulunan bir cam paravandan yalayarak yarıştıkları görüldü. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine veliler okul yönetimini şikayet etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Okula yönetimine ilişkin olarak başlatılan soruşturmayı yürüten müfettiş Traci Pierce, “Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin içeriği oldukça endişe verici. Bazı öğrencilerin rahatsızlık hissederek etkinliğe katılmadığını biliyoruz. Görüntüleri gören veliler de duruma tepkisiz kalamadı. Genel olarak faaliyetin uygunsuz bulunduğunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

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Fox News Digital’e konuşan ismini açıklamak istemeyen bir veli olaya ilişkin olarak, “Çocuklarımızı yetişkinler tarafından aşırı cinselleştirilmiş davranışlara maruz kalmaları için okula göndermiyoruz” dedi. Bir ortaokul velisi olan April Jordan, KNDU'ya "Eğer sadece bakıyorsanız ve neler olup bittiğini bilmiyorsanız, bana bir tür bekarlığa veda partisi oyununu hatırlatıyor” dedi.

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Öğretmen Amerika öğrenci krema

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