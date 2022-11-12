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Mucizevi kurtuluş! Fabrika işçisi 720 derece sıcaklığındaki alüminyum kazanına düştü

12.11.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'deki St. Gallen kentindeki bir fabrikada korkunç bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir fabrika işçisi720 derecelik döküm kazanlardan birine düştü. Dizlerine kadar kazanın içindeki sıvı alüminyuma batan işçi mucizevi bir şekilde kendisini düştüğü yerden çıkarttı ve ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Mucizevi kurtuluş! Fabrika işçisi 720 derece sıcaklığındaki alüminyum kazanına düştü

İsviçre'deki St. Gallen kentinde bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki bir işçi 720 derece sıcaklığındaki sıvı alüminyumla dolu bir fırına düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Vücudunun alt kısmında derin yanıklar oluşan adam kazandan kendi çabasıyla dışarı çıktı.

FABRİKADA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

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İşçinin yaşadığı kazanın sonrasında fabrikada acil durum ilan edilirken özel helikopter ambulansla önce sağlık görevlileri olay yerine getirildi. Ardından ise yaralı işçi en yakın hastaneye götürüldü. Yerel polis korkunç olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

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İsviçre fabrika Alüminyum

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