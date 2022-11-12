Mucizevi kurtuluş! Fabrika işçisi 720 derece sıcaklığındaki alüminyum kazanına düştü

İsviçre'deki St. Gallen kentinde bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki bir işçi 720 derece sıcaklığındaki sıvı alüminyumla dolu bir fırına düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Vücudunun alt kısmında derin yanıklar oluşan adam kazandan kendi çabasıyla dışarı çıktı.

FABRİKADA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İşçinin yaşadığı kazanın sonrasında fabrikada acil durum ilan edilirken özel helikopter ambulansla önce sağlık görevlileri olay yerine getirildi. Ardından ise yaralı işçi en yakın hastaneye götürüldü. Yerel polis korkunç olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini araştırıyor.