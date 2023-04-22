Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kadın fabrika işçisi üretim makinesine elini sıkıştırdı... Ölümden böyle döndü

Sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken bir görüntüde fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan anlar yer aldı. İsmi açıklanmayan bir işçi kadın üretim makinesinde kontrol yapmak istediği sırada elini makineye kaptırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyadan paylaşıldı.

KORKU DOLU ANLAR

Üretim makinesindeki ürünleri eliyle kontrol etmek için hamle yapan kadın bir anda elini makineye sıkıştırdı. Kadını çekmesiyle birlikte işçi makinenin içinde dönmeye başladı. Güvenlik sisteminin devreye girmesiyle makine dururken kadın kazayı yara almadan atlatmayı başardı.