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  4. Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kadın fabrika işçisi üretim makinesine elini sıkıştırdı... Ölümden böyle döndü

Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kadın fabrika işçisi üretim makinesine elini sıkıştırdı... Ölümden böyle döndü

22.04.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir fabrikaya ait güvenlik kamerası görüntüleri kısa sürede gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir kadın işçi üretim makinesinin önünde kontrol yaptığı sırada elini makineye sıkıştırdı. Makinenin kadını içine doğru çekmesinin ardından işçi ölümle burun buruna geldi. Kazayı yaralanmadan atlatan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kadın fabrika işçisi üretim makinesine elini sıkıştırdı... Ölümden böyle döndü

Sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken bir görüntüde fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan anlar yer aldı. İsmi açıklanmayan bir işçi kadın üretim makinesinde kontrol yapmak istediği sırada elini makineye kaptırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyadan paylaşıldı.

KORKU DOLU ANLAR

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Üretim makinesindeki ürünleri eliyle kontrol etmek için hamle yapan kadın bir anda elini makineye sıkıştırdı. Kadını çekmesiyle birlikte işçi makinenin içinde dönmeye başladı. Güvenlik sisteminin devreye girmesiyle makine dururken kadın kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi fabrika makine

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