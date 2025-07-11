Ölen bebeklerinin cesetleriyle yıllarca yaşadı! Korkunç detaylar ortaya çıktı...

Galler’in Wildmill kasabasında meydana gelen olayda Egle Žilinskaitė, 2019 ve 2021 yıllarında evde, tek başına ve tıbbi destek almadan iki doğum gerçekleştirdi. bebeklerini kaybeden kadın, beş çocuğu ve ölen bebeklerinin cesetleriyle beraber yıllarca yaşadı.

Korkunç olay, polisin dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili annenin evine girmesiyle ortaya çıktı. Evde yapılan detaylı incelemelerde tavan arasında ve havalandırma boşluğunda iki bebek cesedine rastlandı. Kalıntıların aşırı derecede çürümesi nedeniyle kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Bebek A olarak anılan ilk bebek, Ağustos 2019 civarında farklı bir adreste ölü doğmuş. Žilinskaitė, Haziran 2021'de Bridgend'deki mevcut evine taşındığında, bebeğin cesedini da beraberinde götürmüş. İkinci bebek olan Bebek B, Eylül 2021'de taşındıkları evde ölü doğmuş.

Avukat Matthew Roberts Žilinskaitė'nin doğumlar sırasında depresyonda olduğunu belirterek partnerinin de alkolik olduğunu ve kendisine duygusal şiddet uyguladığını söyledi.