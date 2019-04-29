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Ölen sandık görevlisi 272'ye yükseldi!

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DÜNYA  | 29.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya’da 17 Nisan’daki seçimlerde ve sonrasında aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısı 272’ye yükseldi. 193 milyon seçmenin sandık başına gittiği ülkede 7 milyon sandık görevlisi görev yapıyor ve 30 saat oy pusulası sayıyor

Ölen sandık görevlisi 272'ye yükseldi!

Endonezya'da yüzlerce sandık görevlisi demokrasi için hayatını kaybetti. Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısının 272'ye yükseldiği belirtildi. Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, bin 878 kişinin de aşırı yorgunluktan hastalandığını açıkladı.

193 MİLYON SEÇMEN, 7 MİLYON GÖREVLİ

Alman basın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre 17 Nisan'da 260 milyon nüfuslu ülkede ilk kez devlet başkanlığı, yerel ve ulusal parlamento seçimleri, masrafları kısmak amacıyla aynı gün yapılmıştı. 193 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 80'inin 800 binin üzerindeki seçim lokalinde oy kullandığı seçimlerde, her seçmenin beş oy pusulası doldurması gerekiyordu. Doğudan batıya beş bin kilometreden daha fazla uzunluğa sahip olan ülkede sekiz saat içinde bu kadar oyun kullanılmasının ve ardından oy pusulalarının elle sayılmasının, sandık görevlilerinin aşırı yorgunluğuna ve ölümlerine neden olduğu bildirildi.

30 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Nikkei Asian Review adlı haber sitesinin verdiği bilgiye göre, bazı seçim bölgelerinde 100'den fazla aday seçime katılırken, bazı sandık görevlilerinin 30 saat boyunca pusulaları saymak zorunda kaldığı aktarıldı. Bloomberg Haber Ajansı ise, 245 bin adayın katıldığı seçimlerde 7 milyon sandık görevlisinin görev yaptığını bildirdi.

ÖLENLERİN AİLESİNE TAZMİNAT

Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Susanto, seçimler nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödenmesi için Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
sandık görevlisi Endonezya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bizde bir ay sayım yapıldı ölen olmadı
bizimkiler neden ölmedi diye yeniden sayarlarmiki acaba
Şaka mı bu? Allahım sen akıl fikir ver
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