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Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

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DÜNYA  | 29.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi sırasında ve sonrasında aşırı iş yükünün oluşturduğu yorgunluk nedeniyle 367 seçim ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Endonezya Seçim Komisyonu Genel Sekreteri Arif Rahman Hakim, bu sabah ellerine ulaşan verilere göre, ülkede milletvekilliği ve devlet başkanlığı seçiminin yapıldığı 17 Nisan'da ve sonrasındaki süreçte 367 seçim görevlisi ve polis memurunun, aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşırı iş yükünün 2 bin 151 seçim görevlisinin de rahatsızlanmasına yol açtığı, hayatını kaybeden görevlilerin yüzde 70'inin yaşlarının 40'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Ölenlerin ailelerine 36 milyon rupi (yaklaşık 15 bin TL), rahatsızlananlara da 8,25 ila 30 milyon rupi (3 bin 500 ila 12 bin 500 TL) tazminat ödeneceği ifade edildi.

Bu arada Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Endonezya'da 2014 yılında alınan mahkeme kararına dayanılarak ülke tarihinde ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı gün düzenlendi.

Seçim Komisyonu, seçmenlerin 5 ayrı sandıkta oy kullandığı seçimler için 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişiyi görevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sandık görevlisi Endonezya

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
bizde bir ay sayım yapıldı ölen olmadı
Vay be demekki beterin beteri varmış.
bizimkiler neden ölmedi diye yeniden sayarlarmiki acaba
İstanbul ilk adım olabilir :)
Şaka mı bu? Allahım sen akıl fikir ver
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