Olimpiu Morutan: "Barcelona'yı eleriz, imkansız değil"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı - kırmızılı takımdaki süreci ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Barcelona maçı için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a adapte olduğunu söyleyen genç futbolcu, "İlk günlerde yaşadığım adaptasyon sorununu aştım, Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığım için çok gururluyum ve burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

"BARCELONA'YI ELEYEBİLİRİZ, İMKANSIZ DEĞİL"

Barcelona'ya karşı tur atlamalarının imkansız olmadığını dile getiren Morutan, "Barcelona'ya karşı iyi bir sonuç almayı umuyoruz. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok zor bir seviyede oynayacağız. Hayal kırıklığına uğramamak ve turu geçmek için çok çalıştık. Çok zor bir maç bizi bekliyor ancak iyi bir sonuç alacağımıza dair takım arkadaşlarıma güveniyorum. İmkansız değil, mücadele edersek çeyrek finale yükselebiliriz. Antrenmanda nasıl çalıştığımı biliyorum. Eğer hocamız bana ihtiyaç duyarsa yüzde yüzümü vermeye hazır olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

