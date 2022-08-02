Olimpiu Morutan transferinde 'menajer' oyunu! Rıza Çalımbay resmen açıkladı...

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim döneminde birçok transfer gerçekleştirilmişti. Sarı - kırmızılılarda en çok dikkat çeken isimlerden biri de Olimpiu Morutan olmuştu. FCSB'den kadroya katılan Rumen futbolcu, gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarlarda hayal kırıklığı yaratmıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan kadrolarına katmak istedikleri Olimpiu Morutan için açıklamada bulundu.

"MENAJERLERDEN DOLAYI ORTALIK KARIŞTI"

Deneyimli çalıştırıcı, "Biz konuştuk, her şey bitmişti. Ama sonra menajerlerinden dolayı ortalık karıştı. Şu anda da ne olduğu belli değil. Bayağı uğraşıyoruz ama ben pek umutlu değilim, öyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TAKIMLA ADI ANILIYOR

Rumen futbolcunun transfer için adı Sivasspor dışında; Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Pisa ile de geçiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morutan için yaptığı açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak gitmesini planladıklarını söylemişti.



