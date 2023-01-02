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Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer yapıyor! 10.2 milyon euro...

02.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, ocak ayında da benzer bir tavırla hareket edecek. Olimpiu MorutanPisa'ya, Mostafa Mohamed'i ise Nantes'a kiralayan sarı - kırmızılıların planı ortaya çıktı. İki futbolcu da gösterdikleri performansla kulüplerinde beğeni topladı. Takımlar; Morutan ve Mohamed'in bonservisini almak için harekete geçerken, sarı - kırmızılılar Milot Rashica'nın tapusu için çalışma başlattı.

Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer yapıyor! 10.2 milyon euro...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katmış ve bir yandan da bazı futbolcularıyla yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY'I SEVİNDİREN HABER

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Olimpiu Morutan'ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya, Mostafa Mohamed'i ise Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralayan sarı - kırmızılılar, iki oyuncudan gelen haberle sevindi.

BONSERVİS PLANI

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Gösterdikleri performanslarla büyük beğeni toplayan iki oyuncu için kulüpler, satın alma opsiyonuyla kiralanan isimlerin bonservisini almak için harekete geçti.

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Morutan'ın Torino'nun dikkatini çektiği ve Serie A ekibinin direkt olarak Galatasaray'dan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi.

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Mohamed'den 5.7 milyon euro, Morutan'dan ise 5.5 milyon euro'luk bir gelir kazanacak olan Galatasaray'ın elde edeceği geliri nasıl kullanacağı ise ortaya çıktı.

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Sarı - kırmızılıların sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, son 6 haftada ortaya koyduğu oyunla teknik heyetten tam not almıştı.

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Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'dan gelecek olan parayla Kosovalı yıldızın bonservisini alacak. Galatasaray'ın pazarlık masasına 6 milyon euro'dan oturacağı ifade edildi.

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