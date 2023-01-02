Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer yapıyor! 10.2 milyon euro...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katmış ve bir yandan da bazı futbolcularıyla yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY'I SEVİNDİREN HABER

Olimpiu Morutan'ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya, Mostafa Mohamed'i ise Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralayan sarı - kırmızılılar, iki oyuncudan gelen haberle sevindi.

BONSERVİS PLANI

Gösterdikleri performanslarla büyük beğeni toplayan iki oyuncu için kulüpler, satın alma opsiyonuyla kiralanan isimlerin bonservisini almak için harekete geçti.

Morutan'ın Torino'nun dikkatini çektiği ve Serie A ekibinin direkt olarak Galatasaray'dan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi.

Mohamed'den 5.7 milyon euro, Morutan'dan ise 5.5 milyon euro'luk bir gelir kazanacak olan Galatasaray'ın elde edeceği geliri nasıl kullanacağı ise ortaya çıktı.

Sarı - kırmızılıların sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, son 6 haftada ortaya koyduğu oyunla teknik heyetten tam not almıştı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'dan gelecek olan parayla Kosovalı yıldızın bonservisini alacak. Galatasaray'ın pazarlık masasına 6 milyon euro'dan oturacağı ifade edildi.



