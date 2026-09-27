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Olimpiyatlar için seçildi: 500 timsahlı nehirde yarışacaklar!

2032 Brisbane Olimpiyatları için hazırlıklar şimdiden devam ederken, kürek ve kano yarışlarının yapılacağı nehirle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Queensland'daki Fitzroy Nehri, yapılan bağımsız teknik değerlendirme sonucunda olimpik yarışlara uygun bulundu. Ancak nehrin sularında yaklaşık 500 tuzlu su timsahının yaşadığı belirtildi. Timsahlı nehrin yarışa için kullanılacak olması tepki topladı.

Olimpiyatlar için seçildi: 500 timsahlı nehirde yarışacaklar!
Çiğdem Berfin Sevinç

2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kapsamında kürek ve kano yarışlarının Fitzroy Nehri'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Karar, Games Independent Infrastructure and Coordination Authority (GIICA) tarafından yaptırılan bağımsız teknik değerlendirmenin ardından alındı. İncelemede nehir yatağı ve yarış parkuru incelendi, su akışı ve su seviyeleri analiz edildi.

Ayrıca oyunların düzenleneceği dönemdeki rüzgar, hava ve çevre koşulları değerlendirildi. Farklı senaryolarda su akışı, rüzgar ve dalga koşullarını test etmek için su üzerinde çalışmalar ve modellemeler de gerçekleştirildi.

Olimpiyatlar için seçildi: 500 timsahlı nehirde yarışacaklar! 1

500 TİMSAH DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Teknik incelemenin ardından nehrin olimpik yarışlara uygun olduğu açıklanırken, BBC Sport'un aktardığına göre bölgede yaklaşık 500 tuzlu su timsahı bulunuyor.

Tuzlu su timsahları, insanlar açısından tehlikeli olabilen türler arasında gösteriliyor. Bu nedenle olimpiyat hazırlıklarıyla ilgili haber, nehirde yaşayan timsahların varlığı nedeniyle kısa sürede dikkat çekti.

Yarışlar sırasında sporcuların güvenliğinin nasıl sağlanacağı ise merak konusu oldu.

Olimpiyatlar için seçildi: 500 timsahlı nehirde yarışacaklar! 2

YETKİLİLERDEN OLİMPİYAT HAZIRLIĞI AÇIKLAMASI

GIICA Başkanı Stephen Conry, Fitzroy Nehri'nin seçilmesini önemli bir aşama olarak değerlendirdi.

Conry, kurumun Brisbane 2032 ve uluslararası spor federasyonlarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini, tesis gereksinimleri, tasarım, risklerin azaltılması ve oyunların uzun vadeli etkileri konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Yetkililere göre Rockhampton'daki tesisin yalnızca 2032 Olimpiyatları sırasında değil, sonrasında da bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağlaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
timsah olimpiyat
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