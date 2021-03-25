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Olivia Culpo, yeniden Sports Illustrated kapağını süsleyecek

25.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Olivia Culpo, 2021 Sports Illustrated Swimsuit baskısının kapağını süsleyecek. Olivia Culpo, bu haberi Instagram hesabından verdi.

Olivia Culpo, yeniden Sports Illustrated kapağını süsleyecek

Ünlü model Olivia Culpo, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla 2021 Sports Illustrated Swimsuit baskısının kapağını süsleyeceğini duyurdu. Model, dergide yer alma fırsatı bulduğu için kendini şansı hissettiğini söyledi.

Ekran Alıntısı

Sports Illustrated ile çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlatan Olivia Culpo, ilk başta bu fikrin korkutucu olduğunu söyledi. Markayla ilk defa çalışan Olivia Culpo, “Kendime açabildiğim yol için sonsuza dek minnettarım ve bu yolda bana yardım eden insanlara minnettarım” diyor.

2021 Sports Illustrated Swimsuit baskısı bu yaz Temmuz ayında çıkacak.

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