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Olmaz demeyin! Yumurta haşlamak isteyen kadın neredeyse kör kalıyordu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Mutfakta her gün yeni pişirme teknikleri öğreniyoruz. Bunlardan bazıları gerçekten işe yarıyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak bazıları beklenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Beathany Rosser ise öğrendiği yeni teknikle yumurta haşlamaya kalktı ve ne yazık ki gözünü kaybetmenin eşiğine geldi!

Olmaz demeyin! Yumurta haşlamak isteyen kadın neredeyse kör kalıyordu

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Beahthany Rosser, yeni öğrendiği pişirme tekniğini denemek istedi. Yapmak istediği şey mikrodalga fırında yumurta haşlamaktı.

İnternette öğrendiği tekniğe göre, yumurtaları suya koyup, üzerine tuz ekleyecekti. Talimatları uygulayan kadın, yumurtaları 6 dakika mikrodalga fırında haşladı ve fırından aldıktan sonra soğumaya bıraktı.

sun

Yumurtaları kontrol ettiği anda büyük bir patlama yaşadı ve yumurtaların patlaması sonucu suratının sol kısmı yandı. Patlamanın etkisiyle sol gözü de bulanık görmeye başladı. Neyse ki genç kadın yavaş yavaş iyileşmeye başladı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Rosser, internette yumurtaları mikrodalgada haşlayabileceğini okuduğunu ve tedbirli davranarak önerilen süreden daha kısa bir zamanda yumurtaları mikrodalgadan çıkardığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
gıda ve sağlık dünyadan haberler mutfak ipuçları

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