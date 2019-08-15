Olmaz demeyin! Yumurta haşlamak isteyen kadın neredeyse kör kalıyordu

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Beahthany Rosser, yeni öğrendiği pişirme tekniğini denemek istedi. Yapmak istediği şey mikrodalga fırında yumurta haşlamaktı.

İnternette öğrendiği tekniğe göre, yumurtaları suya koyup, üzerine tuz ekleyecekti. Talimatları uygulayan kadın, yumurtaları 6 dakika mikrodalga fırında haşladı ve fırından aldıktan sonra soğumaya bıraktı.

Yumurtaları kontrol ettiği anda büyük bir patlama yaşadı ve yumurtaların patlaması sonucu suratının sol kısmı yandı. Patlamanın etkisiyle sol gözü de bulanık görmeye başladı. Neyse ki genç kadın yavaş yavaş iyileşmeye başladı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Rosser, internette yumurtaları mikrodalgada haşlayabileceğini okuduğunu ve tedbirli davranarak önerilen süreden daha kısa bir zamanda yumurtaları mikrodalgadan çıkardığını ifade etti.



