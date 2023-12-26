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  4. Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı! Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi

Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı! Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi

26.12.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Kobra Murat'tan üzen haber geldi. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren Murat Divandiler soluğu hastanede aldı. Bağırsak çatlaması yaşayan Kobra Murat ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini ve iyileşme sürecinin de bir ayı bulacağını söyledi. Hastaneden paylaşım yapan ünlü şarkıcı sevenlerinden dua ve helallik istedi.

Şov dünyasının eğlendiren ismi Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden aldı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Murat ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yaptı.

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"Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun." notuyla paylaşım yapan Kobra Murat hastane odasından paylaşım yaptı.

kobra murat

Kobra Murat paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber diretk Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.


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