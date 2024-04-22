MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ölümden döndü! Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi... Fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı

Ölümden döndü! Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi... Fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 08:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ikonu olarak tanınan Rachel Araz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Araz, başından geçenleri ‘’Korkunç bir Pazar geçiriyorum’’ diyerek takipçileriyle de paylaştı.

Ölümden döndü! Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi... Fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı

2016 yılında dünyaevine girdiği Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdüren 36 yaşındaki fenomen Rachel Araz, Şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

Makyaj yaptığı anlar olay oldu! 'İbrahim görmesin' Makyaj yaptığı anlar olay oldu! 'İbrahim görmesin'

Galia ve Lionel adında iki çocuğu olan Araz, üçüncü bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrenmişti.

fenomen44444

Üç çocuk annesi Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğünü söyleyen ünlü isim başından geçenleri Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

"ALLAH KORUDU"

‘’Korkunç bir Pazar geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim’’ diyen Rachel Araz, paylaşımında şunları ifade etti:

‘’En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum.’’

rachelaraz


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makyaj yaptığı anlar olay oldu! 'İbrahim görmesin'Makyaj yaptığı anlar olay oldu! 'İbrahim görmesin'
ABD'de ölü bulundu! Yeni detaylar ortaya çıktıABD'de ölü bulundu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
rachel araz evlilik moda yaşında
En Çok Okunan Haberler
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra yeniden toplanıyor!

Çalışma Meclisi 5 yıl sonra yeniden toplanıyor!

Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı!

Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı!

Otomobilde en düşük ÖTV dilimi değişti!

Otomobilde en düşük ÖTV dilimi değişti!

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Arkadaşa ikram ile başladı fabrika sahibi oldu!

Arkadaşa ikram ile başladı fabrika sahibi oldu!

Arda Güler takımla birlikte sevinmedi! Ancelotti'den maç sonu açıklama geldi

Arda Güler takımla birlikte sevinmedi! Ancelotti'den maç sonu açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.