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Ölümden dönen adamın soğukkanlı hareketleri izleyenleri şaşırttı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Tayland'da bir ara yolda duran ve elindeki içeceği içen bir adama, geri geri gelmekte olan bir kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan adamın soğukkanlı hareketleri sosyal medyada çokça yorum aldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda bir adamın, yol ortasında bir şeyler içtiği sırada beyaz renkli bir kamyonetin geri geri geldiği görülüyor. Adamı fark etmeyen sürücü gaza basmaya devam edince, aracın arka tamponu adama çarpıyor ve adamı yere düşürüyor. Sürücünün bir şeye çarptığını fark ederek durması ve adamın ani bir refleksle kendisini aksi yöne atması ile adam ölümden dönüyor.

Yerden kalkan adamın hiçbir şey olmamış gibi kenara yürümesi ve bu anların yaşandığı sırada yol kenarındaki bir kadın esnafın hiçbir tepki vermeden olayı izlemesi, sosyal medyada çokça yorumlandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND adam kamyonet

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