Ölümsüz filmi ne zaman çekildi? Ölümsüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bilim kurgu, gerilim türündeki Ölümsüz filmi Joe Carnahan tarafından yönetildi. 2 milyon USD gelir elde eden film 25 Şubat 2021'de gösterime girdi. Filmde, bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının yaşamı işleniyor. İşte Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları...

ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve yakın zamanda emekliye ayrılan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu anlar. Ölümünün gizemini çözmek için hareke geçer. Zamana karşı yarışan Roy'un amacı kurtulmaktır.

ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson

Frank Grillo

Naomi Watts

Selina Lo

Michelle Yeoh

Annabelle Wallis

Ken Jeong

