Ölümsüz filmi ne zaman çekildi? Ölümsüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bilim kurgu, gerilim türündeki Ölümsüz filmi Joe Carnahan tarafından yönetildi. 2 milyon USD gelir elde eden film 25 Şubat 2021'de gösterime girdi. Filmde, bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının yaşamı işleniyor. İşte Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları...
Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve yakın zamanda emekliye ayrılan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu anlar. Ölümünün gizemini çözmek için hareke geçer. Zamana karşı yarışan Roy'un amacı kurtulmaktır.
Mel Gibson
Frank Grillo
Naomi Watts
Selina Lo
Michelle Yeoh
Annabelle Wallis
Ken Jeong
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