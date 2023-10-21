ÖLÜMÜN KIYISINDA KONUSU VE OYUNCULARI! Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Ölümün Kıyısında (Out of Death) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek olan Ölümün Kıyısında, orijinal adıyla Out of Death filmi merakla bekleniyor. Dramatik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Mike Burns yapıyor. İşte Mike Burns'ün yönettiği Ölümün Kıyısında filmi ile ilgili merak edilenler...
Bir gezgin lan Shannon, vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında sırada, bir polis memurunun işlediği şuça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris ile karşılaşır. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
Jaime King
Bruce Willis
Lala Kent
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Kızılcık Şerbeti
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ölümün Kıyısında
21:45 Av Oyunları
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:00 Ölümün Kıyısında
03:45 Av Oyunları
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi