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ÖLÜMÜN KIYISINDA KONUSU VE OYUNCULARI! Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

21.10.2023 19:33 | Son Güncelleme:
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Ölümün Kıyısında (Out of Death) filmi ile ilgili aramalar filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Jaime King ve Bruce Willis'in başrolde olduğu gerilim, suç filmi tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı

Ölümün Kıyısında (Out of Death) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek olan Ölümün Kıyısında, orijinal adıyla Out of Death filmi merakla bekleniyor. Dramatik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Mike Burns yapıyor. İşte Mike Burns'ün yönettiği Ölümün Kıyısında filmi ile ilgili merak edilenler...

ÖLÜMÜN KIYISINDA KONUSU

Bir gezgin lan Shannon, vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında sırada, bir polis memurunun işlediği şuça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris ile karşılaşır. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

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ÖLÜMÜN KIYISINDA OYUNCULARI

Jaime King

Bruce Willis

Lala Kent

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Kızılcık Şerbeti
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ölümün Kıyısında
21:45 Av Oyunları
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:00 Ölümün Kıyısında
03:45 Av Oyunları
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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