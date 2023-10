ÖLÜMÜN KIYISINDA KONUSU VE OYUNCULARI! Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Ölümün Kıyısında (Out of Death) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek olan Ölümün Kıyısında, orijinal adıyla Out of Death filmi merakla bekleniyor. Dramatik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Mike Burns yapıyor. İşte Mike Burns'ün yönettiği Ölümün Kıyısında filmi ile ilgili merak edilenler...

ÖLÜMÜN KIYISINDA KONUSU

Bir gezgin lan Shannon, vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında sırada, bir polis memurunun işlediği şuça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris ile karşılaşır. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA OYUNCULARI

Jaime King

Bruce Willis

Lala Kent

