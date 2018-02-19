Ölümünden bir ay sonra Turan Özdemir'e ödül geldi

15 Ocak’ta Beykoz’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Turan Özdemir, yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu’nun yaptığı "Mezarcı" filmindeki rolüyle 10. Londra Uluslararası Sinemacılar Festivali’nde “En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Özdemir’in ödülünü, festivalin uzun metraj yabancı film kategorisinde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülen filmin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu aldı.

Karamahmutoğlu, törende yaptığı konuşmada, ödülü Turan Özdemir ve ailesi adına aldığını belirtti ve “Ülkem usta bir oyuncuyu, ben ise çok iyi bir dostumu kaybettim. Türkiye’ye döner dönmez ödülünü mezarına getireceğim” ifadelerini kullandı.

Turan Özdemir, salonda dakikalarca alkışlandı.