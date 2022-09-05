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  4. Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat herkesi şaşkına çevirdi

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat herkesi şaşkına çevirdi

05.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan Imani Armstrong isimli genç kadın, bu haftanın başlarında New York'un Gramercy Park bölgesinde vurularak öldürüldü. 25 yaşındaki genç kadının ölümünün ardından, ailesi ondan sakladığı birçok şeyle yüzleşmek durumunda kaldı. Ortaya çıkanlar, Armstrong'un resmen çifte bir hayat yaşadığını gözler önüne serdi.

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat herkesi şaşkına çevirdi

Imany Armstrong, Perşembe sabahı çalışmakta olduğu popüler bir gözleme restoranındaki işinden çıkarken maskeli silahlı bir adam tarafından infaz edildi. Olaya ilişkin soruşturmalar sürerken, acılı ailesi Imany hakkında öğrendikleri karşısında şoke oldu.

AİLESİ TEMASI AZALMIŞTI

Imany, yaklaşık üç yıl önce müstakbel eşiyle birlikte yaşamak için Virginia'dan New York'a taşındı. Teyzesi, ailesiyle temasının o zamandan beri çok az olduğunu söyledi. Ortaya çıkan gerçekler, durumun bambaşka olduğunu gözler önüne serdi.

HİÇ BAHSETMEDİ

Imany, aslında aile içi şiddet mağdurlarını ağırlayan bir sığınma evinde yaşıyor ve bir dansçı olarak çalışıyordu. 50 yaşındaki teyzesi muhtemelen bir önlem alacaklarını bildiğini onlara hiçbir şeyden bahsetmediğini iddia etti.

STRİPTİZ KULÜBÜNDE ÇALIŞIYORDU

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Genç kadının adı açıklanmayan bir striptiz kulübünde ''Kırmızı'' ismini kullanarak dans ettiği, öldürüldüğünde çoktan eşinden ayrılmış olduğu ve evliliğinden sahip olduğu iki çocuğunun koruyucu ailelerle yaşadığı ortaya çıktı.

ANLAMADILAR

Ailesi yaptıkları açıklamada, her zaman eve dönebileceğini bildiğini, bu sebeple onu durduran ve her şeyi gizlemesine neden olan şeyin ne olduğunu anlamadıklarını açıkladı. Dindar bir aile olmalarının Imany'nin gözünü korkutmuş olabileceğini bilseler de suçlayacak, yargılayacak, şiddet gösterecek bir aile olmadıklarını savundu.

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striptiz
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