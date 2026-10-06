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Omega 3 zengini cevizin hasadı başladı: Toprak damlarda kurutuluyor

Cevizlerde hasat dönemi başladı. Son yıllarda Erzincan'da devlet teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşmıştı. Yardımlaşarak gruplar halinde toplanan cevizler, evlerin toprak damlarında kurutuluyor ve paketlenerek satışa sunulmaya başlıyor. İşte detaylar...

Omega 3 zengini cevizin hasadı başladı: Toprak damlarda kurutuluyor

Toprağı altın olan Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştı. Kentte sezonun gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağ köylerinde, dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizlerde hasat başladı.

Omega 3 zengini cevizin hasadı başladı: Toprak damlarda kurutuluyor 1

EVLERİN TOPRAK DAMLARINA KURUMASI İÇİ SERİLİYOR

Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü, Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ya da köylülerce tarlada yetiştirilen cevizler, her yıl ekim aylarında dalından koparılıyor.

Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor. Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.

Gruplar halinde ve yardımlaşarak çalışan köylüler, cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin toprak damlarında kuruması içi seriyor. Güneşin karşısında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alınan cevizler, paketlenerek çevre il ya da ilçelerde, toptan ya da perakende satışa sunuluyor.

Omega 3 zengini cevizin hasadı başladı: Toprak damlarda kurutuluyor 2

"GEÇEN YILA GÖRE VERİM YÜKSEK"

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ceviz ağaçları olan öğretmen Murat Anlar, hasat mevsimi gelen cevizi boş günlerinde köylüyle beraber topladıklarını kaydetti.

Cevizleri sırıkla döktüklerini belirten Anlar, düşen cevizleri toplayarak yaklaşık 10-15 gün güneşte kurutacaklarını ifade etti.

Omega 3 zengini cevizin hasadı başladı: Toprak damlarda kurutuluyor 3

Bu yıl toplanan cevizden memnun kaldıklarını söyleyen Anlar, "Cevizde geçen yıla göre biraz daha verim yüksek. Ağaçlarımız daha iyi tutmuş. Genel olarak ceviz hasadından memnunuz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Erzincan
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