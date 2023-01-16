Ömer 2. bölüm İZLE TEK PARÇA, kesintisiz! Star Tv Ömer 2. bölüm ÖZETİ!

Star'ın yeni dizisi Ömer'in 2. yeni bölümü bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle çok beğenilmişti. Dizide bu akşam yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Ömer 2. bölüme dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

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ÖMER 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze’ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.

Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.

Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.

Reşat Ömer’i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.

