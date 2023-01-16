MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ömer 2. bölüm İZLE TEK PARÇA, kesintisiz! Star Tv Ömer 2. bölüm ÖZETİ!

Ömer 2. bölüm İZLE TEK PARÇA, kesintisiz! Star Tv Ömer 2. bölüm ÖZETİ!

16.01.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer bu akşam 2. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizinin yeni bölümünde; Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze’ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir....

Ömer 2. bölüm İZLE TEK PARÇA, kesintisiz! Star Tv Ömer 2. bölüm ÖZETİ!

Star'ın yeni dizisi Ömer'in 2. yeni bölümü bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle çok beğenilmişti. Dizide bu akşam yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Ömer 2. bölüme dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ÖMER 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ömer 5

ÖMER 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze’ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.

Ömer 4

Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.

Ömer 3

Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.

Ömer 2

Reşat Ömer’i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile dizisinden ilk kareler! Kasığa kadar yırtmaç olay olduAile dizisinden ilk kareler! Kasığa kadar yırtmaç olay oldu
Sütyensiz tarzıyla göğüslerini sergiledi! Flörtü dayanamadıSütyensiz tarzıyla göğüslerini sergiledi! Flörtü dayanamadı
"Programda istenmeyen cümleler söyledi!" Olay iddia"Programda istenmeyen cümleler söyledi!" Olay iddia
Anahtar Kelimeler:
star tv canlı izle ele turu

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...

EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...

Aboubakar İstanbul'a geliyor!

Aboubakar İstanbul'a geliyor!

Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar: 2024'te zorunlu oluyor!

Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar: 2024'te zorunlu oluyor!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.