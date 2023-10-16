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ÖMER 27. BÖLÜM İZLE! STAR TV ÖMER dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

16.10.2023 19:25 | Son Güncelleme:
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Ömer dizisi 27. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman gibi oyuncular yer alıyor. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Ömer dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Ömer 27. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 27. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 16 Ekim Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 27. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÖMER 26.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin 26. bölümünde;
Vicdan'ın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze, en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmamasına çok kırılır. Vicdan'ın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu git gide daha iyi anlasa da, kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütür.

Çalıştığı evde patronunun türlü kaprislerine göğüs geren Nisa, evin oğlu Engin’in Emine’ye karşı ilgisi olduğundan şüphelendikçe orada kalmaktan iyice çekinmeye başlar. Fakat kocasının verdiği sözler geri adım atmasına izin vermez.

Ömer'den kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Vicdan Gamze'yi bir engel olarak görür ve onu saf dışı etmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kimsenin beklemediği bir anda attığı bir adımla Ömer'i içinden çıkılmaz bir durumda bırakacaktır.

ÖMER 26 İZLE

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer dizisinin 27. bölümünde;
Vicdan'ın onu öpmesiyle başına büyük bir bela almanın kıyısına gelen Ömer, Gamze ile aralarını daha da açabilecek tehlikeli bir sürecin eşiğindedir. Ancak Reşat'ın sağduyusu, Ömer'e kırgın ve öfkeli hisseden Gamze'nin yaşananları başka bir açıdan değerlendirmesine ve çabalamaya devam etme kararı almasına yardımcı olur.

Hakan'ın ona yaşattığı türlü acılara göğüs geren Nisa, bardağı taşıran son damla olduğunu hissettiği üzücü bir olay yaşar. Büyük kararların arifesinde olan Nisa, babasından gördüğü destek sayesinde daha da yüreklenir.

Çalıştığı banka şubesine müdür olan Gamze, daha bu haberin sevincini yaşayamadan, annesinin yarattığı problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Vicdan'ı hayatlarından kesin olarak çıkarmak isteyen Ömer ise farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

ömer 27.

ÖMER 27. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 27. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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