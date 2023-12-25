ÖMER 37. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ömer dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu ve Star TV yayın akışı!

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla Ömer'in 37. bölümünü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 25 Aralık 2023 Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 37. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin 36. bölümünde;

Şule'nin amacının dostane olmadığından artık iyice emin olan Gamze, tereddüt etse de durumu dile getirir. Şule'nin açıklaması ikiliyi tatmin etmezken, Ömer ve Gamze'nin yaşadığı çatışmalar içinden çıkılması zor bir noktaya taşınır.

Çiçek ile evliliğe henüz alışamayan Reşat bu durumun sıkıntılarını yaşarken, Tahir'in kimlerle çalışmaya başladığına dair aklındaki büyük sorulara cevaplar bulmaya çalışır.

Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır.

Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar.

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer dizisinin 37. bölümünde;

Ne olduğunu anlayamadan yaka paça evlerinden atılan Reşat ve ailesi, geceyi onlara kapısını açan Gamze'nin evinde geçirirler. Bu gelişme herkesin moralini alt üst ederken, olayın perde arkasında onlara zarar vermek isteyen birilerinin olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlenir.

Eda'nın içine düştüğü tuzağı öğrenen Ömer, Atilla'nın mekanını basarak tüm öfkesini ondan çıkarır. Bu olay Atilla'yı intikam duygusuyla doldururken, Eda, Ömer ve diğerleri için meseleyi daha da içinden çıkılmaz hale getirir.

Çocuklarının bir babaya ihtiyaç duyduğunu görmek Nisa'yı düşündürürken, Emine'nin başına gelen felaketten henüz haberdar değildir.

Babasının ev meselesini çözmek için Hasan'dan destek isteyen Tahir, kızının nasıl bir tuzağa düştüğünü beklenmedik bir anda öğrenir. Onca sorunun ortasında kalan Gamze ise, kendiyle ilgili bir süre saklamak zorunda kalacağı önemli bir gerçekle baş başadır.

ÖMER 37. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 37. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:20 Sakla Beni

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları





