Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? Malatya depremi sonrası Ömer dizisi yayınlanacak mı? 27 Şubat Pazartesi Star TV yayın akışı

Ömer dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bugün saat 12.04 sıralarında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitmişti. Ömer dizisi bu akşam Star TV yayın akışında yer alıyor. İşte Ömer dizisi hakkında ayrıntılar...

ÖMER DİZİSİ BUGÜN VAR MI YOK MU?

Ömer dizisi bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) Star TV yayın akışında yer alıyor.

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı dizi Star TV yayın akışına göre bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI! 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

01:15 Çöp Adam

