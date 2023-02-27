Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? Malatya depremi sonrası Ömer dizisi yayınlanacak mı? 27 Şubat Pazartesi Star TV yayın akışı

Ömer dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bugün saat 12.04 sıralarında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitmişti. Ömer dizisi bu akşam Star TV yayın akışında yer alıyor. İşte Ömer dizisi hakkında ayrıntılar...
Ömer dizisi bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) Star TV yayın akışında yer alıyor.
Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı dizi Star TV yayın akışına göre bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek.
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
01:15 Çöp Adam