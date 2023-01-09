Ömer dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Dizi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile büyük dikkat çekiyor. İrail dizisi Shitsel’in yerli uyarlaması dizide Selahattin Paşalı oldukça dikkat çekici bir karakter olan Ömer'e hayat veriyor. Peki, Ömer dizisi Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Selahattin Paşalı aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler...

MÜEZZİN ÖMER KİMDİR?

Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçicisi din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selahattin Paşalı 2 Şubat 1990 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü’nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte’de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti.

Aynı yıl online platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. 2022 yılında yine aynı platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı.

15 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

