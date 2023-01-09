MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ömer dizisi Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Selahattin Paşalı aslen nereli, evli mi?

Ömer dizisi Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Selahattin Paşalı aslen nereli, evli mi?

09.01.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Ömer bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide Ömer karakterine Selahattin Paşalı hayat veriyor. Ömer dizisinin tanıtımına Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu sahne damga vurmuştu. Peki, Ömer dizisi Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Selahattin Paşalı aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Ömer dizisi Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Selahattin Paşalı aslen nereli, evli mi?

Ömer dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Dizi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile büyük dikkat çekiyor. İrail dizisi Shitsel’in yerli uyarlaması dizide Selahattin Paşalı oldukça dikkat çekici bir karakter olan Ömer'e hayat veriyor. Peki, Ömer dizisi Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Selahattin Paşalı aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler...

Selahattin Paşalı 2

MÜEZZİN ÖMER KİMDİR?

Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçicisi din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selahattin Paşalı 2 Şubat 1990 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü’nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte’de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti.

Aynı yıl online platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. 2022 yılında yine aynı platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı.

Selahattin Paşalı eşi

15 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyorFırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyor
Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!
Barış Manço'nun 2023 için sözleri gündem oldu! Herkesi duygulandırdıBarış Manço'nun 2023 için sözleri gündem oldu! Herkesi duygulandırdı
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Paşalı Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!

Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!

100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci duyurdu

100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci duyurdu

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

'F.Bahçe kariyeri bitti!' Toroğlu açıkladı

'F.Bahçe kariyeri bitti!' Toroğlu açıkladı

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.