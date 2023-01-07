Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in yayın tarihi belli oldu. Yeni dizi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Ömer dizisi uyarlama mı? Ömer ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

ÖMER NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Star’ın tanıtımları ile büyük yankı uyandıran dizisi ‘Ömer’in yayın tarihi belli oldu. Ömer ilk bölümüyle 9 Ocak Pazartesi günü 20.00’de izleyicisinin karşısına çıkacak.

ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI, KONUSU NE?

Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır. 2013 yılında İsrail'de yayınlanmaya başlayan, 3 sezon ve 33 bölüm süren Shtisel dizisi, 2018 yılında Netflix platformuna dahil olarak dünyaya açılmıştı.

Kudüs'te gerçekleşen hikayede oldukça katı kuralları olan Ortodoks Yahudi bir ailenin yaşamı ve çektikleri zorluk anlatılıyor.

Ömer dizisinde ise; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner de yer alıyor.



