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Ömer dizisine bomba transfer! Gönül Dağı'nın yıldızı kadroda

07.12.2023 13:01 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ömer her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın başrollerini paylaştığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Gönül Dağı'nın yıldızı kadroya katıldı.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Ömer dizisi her bölümüyle adından söz ettiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken diziye bomba bir isim daha dahil oldu.

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Gönül Dağı dizisinde uzun yıllar rol alan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, geçtiğimiz haftalarda Gönül Dağı dizisinden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düşenkalkar “Ömer”le anlaştı. Bugün çekimlere başlayan Ali Düşenkalkar’ın Reşat’ın (Barış Falay) abisine hayat verdiği öğrenildi.

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Cem Karcı’nın yönettiği OGM Pictures imzalı dizide Ali Düşenkalkar, Ömer’in (Selahattin Paşalı) amcası İzzet rolüyle seyirci karşsına çıkacak. Sözü geçen sert bir mafya olan İzzet, “Ömer” dizisinde tansiyonu yükseltecek.

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