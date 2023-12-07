Ömer dizisine bomba transfer! Gönül Dağı'nın yıldızı kadroda

Pazartesi akşamlarına damga vuran Ömer dizisi her bölümüyle adından söz ettiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken diziye bomba bir isim daha dahil oldu.

Gönül Dağı dizisinde uzun yıllar rol alan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, geçtiğimiz haftalarda Gönül Dağı dizisinden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düşenkalkar “Ömer”le anlaştı. Bugün çekimlere başlayan Ali Düşenkalkar’ın Reşat’ın (Barış Falay) abisine hayat verdiği öğrenildi.

Cem Karcı’nın yönettiği OGM Pictures imzalı dizide Ali Düşenkalkar, Ömer’in (Selahattin Paşalı) amcası İzzet rolüyle seyirci karşsına çıkacak. Sözü geçen sert bir mafya olan İzzet, “Ömer” dizisinde tansiyonu yükseltecek.





