Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında ve nereli?

Ömer Faruk Bostan eğitimi devam ederken de müzik ile iç içe oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ömer Faruk Bostan Instagram'da, "omerfarukbostann" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ömer Faruk Bostan'ın Instagram hesabında 161 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

1984 Ankara doğumlu Ömer Faruk Bostan 37 yaşındadır. Müziğe Ankara'da başlayan Ömer Faruk Bostan küçüklükten beri müzik ile iç içeydi. Bostan, müzik öğretmeninin de desteği ile çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.

Henüz 15 yaşındayken sahne almaya başlayan Ömer Faruk Bostan, düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak tanındı. Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor. Bostan'ın seslendirdiği "Erik Dalı" şarkısı YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşıyor. Şimdilerde ise Erik Dalı şarkısının dinlenme sayısı 105 milyonu geçti.



