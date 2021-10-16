MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında ve nereli?

Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında ve nereli?

16.10.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Faruk Bostan müzik kariyerine Ankara'da adım attı. Ömer Faruk Bostan tarafından 26 Aralık 2016 yılında seslendirilen "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme sayısını geçti. Erik Dalı şarkısı ile büyük çıkış yapan Ömer Faruk Bostan, öğrenim gördüğü zamanlarda da sıkça şarkı söyledi. İşte detaylar...

Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında ve nereli?

Ömer Faruk Bostan eğitimi devam ederken de müzik ile iç içe oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ömer Faruk Bostan Instagram'da, "omerfarukbostann" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ömer Faruk Bostan'ın Instagram hesabında 161 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında ve nereli?

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

1984 Ankara doğumlu Ömer Faruk Bostan 37 yaşındadır. Müziğe Ankara'da başlayan Ömer Faruk Bostan küçüklükten beri müzik ile iç içeydi. Bostan, müzik öğretmeninin de desteği ile çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.

Henüz 15 yaşındayken sahne almaya başlayan Ömer Faruk Bostan, düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak tanındı. Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor. Bostan'ın seslendirdiği "Erik Dalı" şarkısı YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşıyor. Şimdilerde ise Erik Dalı şarkısının dinlenme sayısı 105 milyonu geçti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya olay olduGözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya olay oldu
PARTNERBergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza izletmeyinBergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza izletmeyin
Flaş iddia: Hadise anne mi oluyor?Flaş iddia: Hadise anne mi oluyor?
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.