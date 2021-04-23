Ömer Faruk Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kum sanatıyla hayatı anlatıyor

Bir okulda öğretmenlik de yaptığını ancak okulların kapalı olması nedeniyle evinde çocuğu ve eşiyle birlikte zaman geçirdiğini ve en çok da ailesinin kendisine destek olduğunu kaydeden Ömer Faruk Elmas, bu dönemde sağlık çalışanlarını cephede savaşan askerlere benzetti. Polisi, askeri, market çalışanlarını, kargocuları ve dışarıda olmak zorunda olan her bir çalışanı çok önemsediğini söyleyen Ömer Faruk Elmas, tüm emekçileri kum sanatıyla anlatmayı hedeflediğini duyurdu.
10 senedir kum sanatını yapan, Avrupa’da ve Türkiye'de gösteriler yapan Ömer Faruk Elmas, koronavirüsün yayılma şeklini ve sağlık çalışanlarının mücadelesini, elleriyle şekillendirdiği kumla resmetti… Virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasındaki en büyük etkenin gerek olmadıkça evden çıkmamak olduğuna işaret eden Elmas, ailesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedbirlere uyduklarını belirtti.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananları tedavi etmek amacıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için Nisan 2020’de İstanbul’daki evinde kum gösterisi yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, ilk kez bir konuyu aktarmakta çok zorlandığını itiraf ederek, sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini televizyonlardan ve hastaneye gidenlerden duyduğunu kaydetti.
Tüm sağlık çalışanlarının insanları iyileştirmek adına gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Ömer Faruk Elmas, aynı zamanda özel bir okulda resim öğretmenliği yaptığını ifade ederek, okulların zorunlu olarak kapatıldığından dolayı evde çocuğu ve eşiyle zaman geçirdiğini aktardı.
‘’Dünyayı güzelleştirmek istiyorsak, bir süre de evde kalmayı, hayatı eve sığdırmayı öğrenmek zorundayız.’’ diyen Ömer Faruk Elmas, insanları sokakta görünce kızdığını vurgulayarak, insanların sağlıkçıları düşünmeleri gerektiğini söyledi. Sağlıkçıların her insan için verdiği mücadele cephede vatan için mücadele veren askerlerle aynı olduğunu savunan Ömer Faruk Elmas, hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalıştıklarını aktararak, yaşlılar ve gençlerin kurallara uymasını ve evlerinde kalmaya gayret etmelerini istedi.
Evde kaldığı zaman boyunca kumla farklı konulara da değinmeyi planladığını açıklayan Ömer Faruk Elmas, bu zamanda insanlar için sahada olmak zorunda olan herkesi kutlamak gerektiğini ifade etti.
Farklı ülkelerdeki sorunların iyi gözlemlenmesi gerektiğine dikkati çeken Ömer Faruk Elmas, Türkiye’de yardım istendiğinde hemen hemen herkesin elini taşın altına koyabileceğine inancının tam olduğunu söyleyerek, ’’Anneler yastığının altındaki üç kuruşunu verir. 80 yaşındaki biri çıkarır maaşını verir. Güçlü olmamızın en büyük özelliği de bu. Ben ekmeğimi kumdan çıkarıyorum, sen başka bir meslekten ama cebimiz bir, gönlümüz bir. Biz Türkiyeyiz. Başkalarına benzemeyiz.’’ ifadelerini kullandı.
Bu zorlu süreçten hep birlikte galip gelineceğinin altını çizen Ömer Faruk Elmas, evde eşi ve çocuğunun en büyük destekçileri olduğunu kaydederek, kum sanatıyla market çalışanlarını, kargo çalışanlarını, askerleri, polisleri ve insanlık için dışarıda olan herkesi anlatmayı istediğini belirtti.
Ömer Faruk Elmas, ‘’Birazcık gönüllere dokunarak sizleri evde kalmaya teşvik edebilirsem ne mutlu bana. Gece gündüz demeden bizler için hizmet veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnettarız. " dedi.
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