Ömer Faruk Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kum sanatıyla hayatı anlatıyor

Bir okulda öğretmenlik de yaptığını ancak okulların kapalı olması nedeniyle evinde çocuğu ve eşiyle birlikte zaman geçirdiğini ve en çok da ailesinin kendisine destek olduğunu kaydeden Ömer Faruk Elmas, bu dönemde sağlık çalışanlarını cephede savaşan askerlere benzetti. Polisi, askeri, market çalışanlarını, kargocuları ve dışarıda olmak zorunda olan her bir çalışanı çok önemsediğini söyleyen Ömer Faruk Elmas, tüm emekçileri kum sanatıyla anlatmayı hedeflediğini duyurdu.

ÖMER FARUK ELMAS KİMDİR?

10 senedir kum sanatını yapan, Avrupa’da ve Türkiye'de gösteriler yapan Ömer Faruk Elmas, koronavirüsün yayılma şeklini ve sağlık çalışanlarının mücadelesini, elleriyle şekillendirdiği kumla resmetti… Virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasındaki en büyük etkenin gerek olmadıkça evden çıkmamak olduğuna işaret eden Elmas, ailesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedbirlere uyduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananları tedavi etmek amacıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için Nisan 2020’de İstanbul’daki evinde kum gösterisi yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, ilk kez bir konuyu aktarmakta çok zorlandığını itiraf ederek, sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini televizyonlardan ve hastaneye gidenlerden duyduğunu kaydetti.