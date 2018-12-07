Omlet tarifleri: Sade, unlu, değişik kahvaltılık omlet tarifleri (Videolu anlatım)

Omlet, yumurta ile yapılan en güzel kahvaltı yemeklerinden biridir. Sade omlet ile birlikte içine katılan peynir, et, sebze çeşitleri ile farklı tatlarda çeşitleri yapılmaktadır. Hazırlaması çok kolay olan omlet, içine katacağınız birbirinden farklı ve leziz malzemeler ile kahvaltınıza ayrı bir keyif katacaktır. Belki de hiç denemediğiniz omlet tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Peki kıvamında omlet nasıl yapılır? Omlet tarifinin püf noktaları nelerdir? Omlet kaç kaloridir? İşte nefis omlet tarifleri ve merak edilenler... OMLET TARİFLERİ Yumurta, sağlığımız açısında çok faydalı bir besindir. Günde bir adet yumurta tüketimi ile kötü kolesterolün yükselmesi önlenir, kalp sağlığı korunur, aminoasit ve protein ihtiyacı giderilir, beyin işlevleri düzenlenir, bağışıklık sistemi güçlenir, kemik, kas sağlığı korunur, gözlere canlılık verir. İçerdiği protein ile tokluk hissi veren yumurta, demir ve B12 eksikliği ile görülen kansızlık için iyi gelir. Yumurta içindeki E vitamini, demir, çinko, selenyum ile saçlar güçlenir, cilt gençleşir. İşte bu çok faydalı besin ile hazırlanan değişik omlet tarifleri...

PEYNİRLİ OMLET TARİFİ Malzemeler 2 dilim beyaz peynir

2 yumurta

2 tatlı kaşığı nane Yapılışı Peynirli omlet yapmak için gerekli olan malzemeler, beyaz peynir, yumurta ve nanedir. Peynir derin bir kasenin içerisine dökülür, çatalla ezilir. Beyaz peynir kullanabileceğiniz gibi damak zevkinize göre keçi peyniri, tulum peyniri kullanabilirsiniz. Peynir tuzlu olduğu için tuz kullanmaya gerek yoktur. Peyniri ezdikten sonra yumurtalar kabın içerisine kırılır. Üzerine iki tatlı kaşığı kadar nane eklenir ve hepsi karıştırılır. Ocak yakılır, biraz ısındıktan sonra içine sıvı yağ eklenir. Ardından içerisine yumurta harcı dökülür. Kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Alt tarafı kızaran peynirli omletin diğer tarafını çevirmek gerekir. OMLET İÇİN PÜF NOKTALAR Omleti peynirli yaparken tuz oranını peynire göre ayarlamak gerekir. Omleti tereyağlı yapmak daha lezzetli yapar. Fakat sevmiyorsanız margarin ile de denebilirsiniz. Omletinize dereotu, kekik, mantar, soğan gibi aklınıza gelebilecek birçok malzemeyi katabilirsiniz. Omlet için yanmaz bir tava kullanmak daha rahat daha kolay pişirmenizi sağlar.

Az yağlı yapayım derken omletin tavaya yapışmasına neden olabilirsiniz. Omletin en lezzetli anı ile yani sıcak servis ediniz. Omleti servis ederken domates, salatalık ile süsleyebilirsiniz. Dünyanın En Pofuduk Omleti OMLET KAÇ KALORİDİR? Orta büyüklükte 1 porsiyon peynirli omlet yaklaşık olarak 240 kaloriye denk gelmektedir. PİZZA OMLET TARİFİ Malzemeler 8 adet yumurta

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı zeytin yağı

4 tatlı kaşığı salça

göz kararı siyah zeytin

85 gr cheddar ya da kaşar peyniri Hazırlanışı Yanmaz tava içine zeytinyağını koyarak ısıtınız. Sonrasında yumurtaları kırarak içine kekik, karabiber, tuz katınız ve iyice çırpınız. 4-5 dakika pişirdikten sonra üzerine salçayı dökün. Peynir ve zeytin ekledikten sonra kapağı kapatın. Peynirin erimesine kadar bu şekilde bekletin. Ve omletiniz hazır. Afiyet olsun. Pazar Kahvaltısı İçin 4 Efsane Omlet Tarifi SOSİSLİ OMLET Malzemeler 3 adet yumurta

1 adet kırmızı biber

3 adet uzun sosis

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 yemek kaşığı mısır unu

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1/2 çay kaşığı tuz (3 Kişilik - 40 dakika)

Hazırlanışı Yumurtaları derin bir kapta iyice çırpın. Sonra üzerine tuz, karabiber, kekik, mısır unu ve kabartma tozu ekleyin. Ve bir kez daha çırpın. Sosis ve kırmızı biberi küçük küçük doğradıktan sonra bu karışıma ilave edin. Son olarak da kaşar peyniri ilave edin ve karıştırın. Muffin kalıbını hafifçe yağladıktan sonra kaşıkla teker teker kalıplara pay edin. 180 dereceye ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Turuncu Omlet PATATESLİ SUCUKLU OMLET TARİFİ Malzemeler 2 adet yumurta

2 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağ

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

250 gr sucuk

1 çay bardağı doğranmış kaşar peynir (2 Kişilik - 15 dakika) Hazırlanışı İlk olarak patatesleri ve sucukları istediğiniz şekilde doğradıktan sonra kızartarak başlayalım. Sonrasında yanmaz tavada tereyağını eritin. İçine patates ve sucukları ekleyin. Bir kapta tuz ve karabiberler çırpılmış yumurtayı üzerine ekleyin. Son olarak üzerine kaşar peynirleri dizin. Kapağı kapatarak peynirlerin erimesini bekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar sonra omletiniz hazır olacak. Afiyet olsun.

Sebzeli Omlet FIRINLANMIŞ MACAR SALAMLI OMLET TARİFİ Malzemeler 6 adet organik yumurta

3 adet kokteyl domates

50 gr Macar salam

göz kararı süt

göz kararı tereyağı

1 su bardağı kaşar peyniri

3 adet patates (4 Kişilik - 30 dakika) Hazırlanışı Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın. Sonrasında patatesleri istediğiniz şekilde doğrayıp kızardıktan sonra yanına Macar salamını ekleyin. Diğer yandan derin bir kap içerisinde yumurtaları çırpın. İçine süt ekleyerek yine çırpın. Sonra bu karışım içine Macar salamı ile kızarmış patatesleri ekleyin. Bu karışımı, yağlanmış fırın kabına dökün. En son olarak üzerine doğranmış domatesleri dizin. 180 derecede yarım saat pişirin. İsterseniz son beş dakikasında üzerine kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Protein Deposu Omlet BEZELYELİ NANELİ OMLET Malzemeler 1/3 su bardağı taze veya dondurulmuş bezelye

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

göz kararı tuz ve karabiber

6 adet yumurta

3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

3 yemek kaşığı rendelenmiş keçi peyniri

2 yemek kaşığı ince doğranmış nane yaprağı (2 Kişilik - 30 dakika)