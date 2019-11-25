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Ona ikizi kadar benzeyen TikTok kullanıcısı fenomen oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Ariana Grande’ye benzeyen bir TikTok kullanıcısı, ünlü şarkıcı ile benzerliğini kullanarak sosyal medya fenomeni oldu. Ariana Grande’ye benzerliği ile ünlü olan Paige Niemann’ın TikTok’ta 1.6 milyon takipçisi bulunuyor.

Ona ikizi kadar benzeyen TikTok kullanıcısı fenomen oldu

Ünlü isimlerinin benzerleri, sadece bu benzerlikleri ile bile insanların ilgisini yakalayabiliyor. Paige Niemann isimli TikTok kullanıcısı da Ariana Grande'ye benzerliği kullanarak sosyal medya fenomeni haline geldi.

Paige Niemann isimli TikTok kullanıcısı, ABD’li şarkıcı Ariana Grande’ye ikizi kadar benziyor. Grande’nin hayranları dahi iki ismi birbirinden ayırt etmekte zorluk çekiyorlar. 14 yaşındaki Paige Niemann, uzun süredir Ariana Grande’ye benzetildiğini söylüyor.

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10 YAŞINDAN BERİ BENZETİLİYOR

10 yaşından beri Ariana Grande’ye benzediği belirtilen Niemann’ın şu anda Instagram’da ve TikTok’ta muazzam bir kitlesi var. Niemann da ünlü şarkıcıya benzerliğini pekiştirmek için saçlarını ve makyajını Ariana Grande gibi yapıyor. Paige Nieamann, ünlü şarkıcıya benzerliğinin insanlarda ilgi uyandırdığı kadar, Grande hayranları tarafından nefret uyandırdığını da söylüyor. Niemann, Ariana’ya benzer bir şey yaptığında, ünlü şarkıcının hayranlarının kendisini hedef aldığını belirtiyor.

Ariana Grande’ye benzerliği ile ünlü olan Niemann’a verilen tepkilerden bazıları da, sosyal medya fenomeninin Ariana Grande olduğunu düşünen insanlardan geliyor. Bazı insanlar, Neimann’ı Grande ile karıştırmaya devam ediyorlar. İnsanlar, saç şekli ve makyajıyla kafa karıştıran Neimann’ın Ariana Grande olmadığını öğrenince şok oluyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen sosyal medya tiktok

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ikisinide tanımıyorum ;)
İkisi de inşallah nefes alıyordur.
makyaj kardeşim benzerlik falan yok
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