'Ona olan aşkım hiç bitmeyecek' demişti... Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'ya karşı son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Son dönemde YouTube'da yaptığı sohbet programı ve Uğur Yücel'le Ordu Ünye’de çektiği “Aşkın Dünkü Çocukları” filmiyle gündemde olan Hülya Avşar, yakın dostu Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı.

Geçen yıllara kadar Ilıcalı, her yaz Ayvalık'ta Avşar’ı ziyarete gider ve balıkçıda oturup saatlerce sohbet ederdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın “Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” dediği yakın dostu Acun Ilıcalı'yı Instagram‘dan takibi bırakmasının sebebi merak konusu oldu.

TAKİPTEN ÇIKTI AMA...

Ünlü televizyoncu ise Hülya Avşar'ı takip etmeye devam ediyor. Avşar’ın bu hamlesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İlerleyen dakikalarda Avşar’ın ünlü televizyoncuyu yeniden takibe alması ise dikkat çekti.