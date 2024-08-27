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  4. 'Ona olan aşkım hiç bitmeyecek' demişti... Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'ya karşı son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

'Ona olan aşkım hiç bitmeyecek' demişti... Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'ya karşı son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 07:24
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Acun Ilıcalı'nın hemen hemen her projesinde yer alan ve yakın dostu olan Hülya Avşar son hamlesiyle şaşırttı. Avşar'ın uzun süre birlikte çalıştığı ve çok değer verdiği isimlerin başında gelen Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.

Son dönemde YouTube'da yaptığı sohbet programı ve Uğur Yücel'le Ordu Ünye’de çektiği “Aşkın Dünkü Çocukları” filmiyle gündemde olan Hülya Avşar, yakın dostu Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı.

Geçen yıllara kadar Ilıcalı, her yaz Ayvalık'ta Avşar’ı ziyarete gider ve balıkçıda oturup saatlerce sohbet ederdi.

HÜLYA ACUN 11

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın “Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” dediği yakın dostu Acun Ilıcalı'yı Instagram‘dan takibi bırakmasının sebebi merak konusu oldu.

TAKİPTEN ÇIKTI AMA...

Ünlü televizyoncu ise Hülya Avşar'ı takip etmeye devam ediyor. Avşar’ın bu hamlesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İlerleyen dakikalarda Avşar’ın ünlü televizyoncuyu yeniden takibe alması ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hülya Avşar
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