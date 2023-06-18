Ona unutulmaz bir hediye verin! İşte Babalar Günü'nde babanızla birlikte izleyebileceğiniz filmler

Babanıza sıradan bir hediye vermek yerine, ona olan sevginizi daha özel bir biçimde ifade etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Babanızla birlikte keyifli zaman geçirmenizi ve unutulmayacak bir an yaşamanızı sağlayacak bir fikirle karşınızdayız: filmler! Babalar Günü için bir film seçimi yaparken babanızın ilgisini çekebilecek, onu mutlu edebilecek ve aile maceralarını içeren filmlere odaklanabilirsiniz. Hayatınızdaki en önemli kişiye böylesine özel bir hediye vermek için sizin için hazırladığımız filmler listesine göz atabilirsiniz. Hazırsanız, Babalar Günü'nde izleyebileceğiniz aile konulu Disney Plus filmlerini gelin birlikte keşfedelim.

Coco (2017)

Yönetmen: Lee Unkrich

Oyuncular: Anthony Gonzales, Gael Garcia, Bernal, Benjamin Bratt, Allanna Ubach, Renee Victor, Jaime Camil

Tür: Aile, Fantastik, Animasyon, Müzik

Süre: 1 sa 45 dk

Disney-Pixar yapımı olan Coco, genç bir çocuk olan Miguel'in müzik yapma hayali ve ölen müzisyen dedesinin izinden gitme hikâyesini konu alır. Cinli Dünya'ya seyahat eden Miguel, burada dedesinin müzik kariyeri ve ailesi hakkındaki gerçekleri öğrenirken kendi gizli yeteneğini de keşfeder. Film, Ayın Ölüler Günü adı verilen Meksika geleneğine dayanan bu eşsiz yolculuğu anlatıyor ve aile, hatıralar ve bağlılık temalarını işliyor.

İnanılmaz Aile (2004)

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee, Dominique Louis, Teddy Newton

Tür: Aile, Animasyon, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

Süre: 1 sa 58 dk

Film, süper güçleri olan bir aile hikayesini anlatır. Hizmet veremeyen kahramanlar olan Bob Parr, eşi Elastigirl ve çocukları (Violet, Dash ve Jack-Jack), normal bir hayat yaşamak için şehir dışına taşınırlar. Ancak, Bob'un yasadışı görevlerle ilgili sorun yaşamasıyla birlikte aile, yeteneklerini kullanarak şehri kurtarmaya çalışır. Film, aile birliği, haksızlıkların üstesinden gelme ve kişisel özveri gibi temaları işlerken, aksiyon dolu sahneleriyle çocukları da büyüleyen bir animasyondur.

Gelinin Babası (1991)

Yönetmen: Charles Shyer

Oyuncular: Steve Martin, Diane Keaton, Kimberley Williams, George Newbern, Kieran Culkin, B.D. Wong

Tür: Romantizm, Aile, Komedi,

Süre: 1 sa 45 dk

Gelinin Babası, kızını evlendirmeye hazırlanan bir baba olan George Banks'in hikâyesini anlatır. Kızının evliliği için hazırlıklar yaptıkça, kontrol manyağı Banks, kızının evlilik kararı ve kaynıyla başa çıkmaya çalışır. Bu arada, aile, davetsiz konuklar, aksilikler ve duygusal anlarla karşı karşıya kalır. Steve Martin, Diane Keaton'un başrollerinde yer aldığı bu komedi filmi, aile, sevgi ve birbirine saygı duymanın önemi gibi temaları işlerken, birçok insanı da kahkahalara boğuyor.

Mary Poppins (1964)

Yönetmen: Robert Stevenson

Oyuncular: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Hermione Baddeley, Karen Dotrice

Tür: Aile, Fantastik, Müzikal

Süre: 2 sa 23 dk

Film, İngiltere'de Victoria dönemi geçen bir hikayeyi anlatır. Jane Banks ve kardeşi Michael, ihmal edilmiş bir çocuk bakıcısı ararken gizemli bir kadın olan Mary Poppins ortaya çıkar. Çocuklarla birlikte maceralara atılan Mary Poppins, bir yandan eğlence dolu şarkılar söylerken bir yandan Banks ailesinin sorunlarına yardım eder. Julie Andrews ve Dick Van Dyke'ın başrollerde olduğu bu müzikal, aile, hayal gücü ve umut gibi temaları işlerken, unutulmaz şarkılarıyla da birçok kişinin favorisi olmuştur.

Süper Kahraman 6 (2014)

Yönetmen: Don Hall, Chris Williams

Oyuncular: Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney, T.J. Miller, Jamie Chung, Damon Wayans Jr.

Tür: Bilim Kurgu, Aile, Animasyon, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

Süre: 1 sa 48 dk

Süper Kahraman 6, San Fransokyo adlı alternatif bir dünyada geçen bir hikayeyi konu alır. Hiro Hamada adlı dahi bir çocuk, büyük ölçekli bir kötülükle karşılaşır ve onu durdurmak için robotik bir takım kurar. Takım, Hiro'nun kardeşi Tadashi'nin tasarladığı Baymax adlı bir robotu içerir. Bu robot, Hiro ve arkadaşlarının kötü güçlerle savaşmak ve dostluklarını güçlendirmek için kullandığı bir silahtır. Film; bilim-kurgu, aksiyon ve komedi elementleri taşırken aile, kayıp, acı ve umut gibi temaları ele alır.

Orman Çocuğu (1967)

Yönetmen: Wolfgang Reitherman

Oyuncular: Louis Prima, George Sanders, Sterling Holloway, J. Pat O'Malley, Bruce Reitherman, Verna Felton

Tür: Aile, Animasyon, Aksiyon-Macera

Süre: 1 sa 20 dk

Hindistan'daki ormanlara taşıyan animasyon bir filmdir. Mogli adında bir çocuk, ormanda kaybolur ve timsah, panter, ayı ve yaklaşan tehlike gibi hayvanlarla tanışır. Mogli daha sonra, ormandan ayrılmak zorunda kalana kadar Baloo adlı bir ayı ve Bagheera adlı bir panter tarafından beslenir ve eğitilir. Bir gün, Mogli insan kökenli kabile tarafından yakalanır ve ormana dönmeye karar verir. Orman Çocuğu, doğa sevgisi ve hayvanların yanı sıra aile, dostluk gibi temaları ele alırken, aynı zamanda hareketli ve müzik dolu sahneler ile de dikkat çekiyor.

Güzel ve Çirkin (2017)

Yönetmen: Bill Condon

Oyuncular: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor

Tür: Romantizm, Aile, Fantastik, Müzikal

Süre: 2 sa 20 dk

Güzel ve Çirkin, Disney'in animasyon klasiklerinden birinin canlı aksiyon versiyonudur. Belle adlı güzel bir kız, babasını kurtarmak için esrarengiz bir canavara köle olarak gitmek zorunda kalır. Canavar, Belle ile aralarında oluşan bağ sayesinde insana dönüşmeyi umut ederken, Belle de onu insan gibi sevmeyi öğrenir. Film, aile, aşk, kabul etme ve güzellik gibi temaları işlerken unutulmaz şarkıları ve büyüleyici kostümleriyle de dikkat çekiyor. Emma Watson ve Dan Stevens'ın başrollerinde yer aldığı bu romantik film, hem animasyonun hayranları hem de yeni nesil izleyiciler için büyülü bir seçim.

Kayıp Balık Nemo (2003)

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould, Willem Dafoe, Brad Garrett, Allison Janney

Tür: Aile, Komedi, Animasyon, Aksiyon-Macera

Süre: 1 sa 44 dk

Kayıp Balık Nemo, sevimli bir okyanus balığı olan Nemo'nun, bir akvaryumda tutsak kalmadan önce yaşadığı maceraları konu alır. Babası Marlin ise onu kurtarmak için cesur bir maceraya atılır ve mavi bir tang balığı olan Dory ile tanışır. Marlin ve Dory, Nemo'nun izini sürmek için Mercan Denizi'ne doğru yola çıkarlar. Film, aile bağları, cesaret ve dostluk temalarını ele alırken animasyonların yanı sıra çocuklar için de eğitici bir film niteliğindedir.

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Donal Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner, John Kani

Tür: Drama, Ergenlik Çağı, Aile, Aksiyon-Macera, Müzikal

Süre: 2 sa 7 dk

Aslan Kral (2019) filminde, Afrika'da geçen bir hikaye anlatılır. Genç Simba adlı aslanın, babası Mufasa'nın öldürülmesi sonrası, çevresindeki hayvanları yönetmeyi öğrenerek tahtına geri dönmesi konu alınır. Simba, arkadaşları Timon ve Pumbaa ile birlikte hayatı doya doya yaşarken, zamanla ailesine dönerek krallığını yeniden kazanmak için mücadele eder. Jon Favreau'nun yönetmenliğini üstlendiği bu Disney-animasyonu, aile, dostluk ve kabullenme temalarıyla dolu. Ayrıca, filmde gerçekçi hayvan animasyonları kullanarak Afrika'nın doğal yaşamına da göz atma imkanı sunuyor.

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