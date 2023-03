Size dünyanın eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha kanıtlayacak en iyi belgeseller

Belgeseller, dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek ve keşfetmek için harika bir yoldur. Doğal yaşam, tarih, kültür, bilim ve daha birçok konuda insanlara bilgi verirler. Bununla birlikte, iyi bir belgesel sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda izleyicileri içine çeker ve duygusal bir bağ kurar. Bu yüzden, en iyi belgeseller sadece izleyiciyi eğlendirmez, aynı zamanda onları düşündürür, hissettirir ve hatta harekete geçirir. Bu nedenle, bir belgeselde başarılı olmak için, öykü anlatımı, görüntü kalitesi, müzik seçimi ve konunun derinliği gibi birçok faktör bir arada düşünülmelidir.

1. Tufandan Önce (2016)

Yönetmen: Fisher Stevens

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, John Kerry, Barack Obama, Bill Clinton

Tür:Belgesel

Süre: 1 saat 36 dakika

Imdb puanı: 8.2

"Before the Flood", iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bir belgeseldir. Oscar ödüllü oyuncu ve aktivist Leonardo DiCaprio, dünya genelindeki iklim değişikliği sorunlarını araştırmak üzere bir yolculuğa çıkar. DiCaprio, insan faaliyetleri sonucu gezegenimizin karşı karşıya kaldığı felaketin boyutlarını anlamak için bilim insanları, politikacılar ve aktivistlerle görüşür. Belgesel, fosil yakıtların kullanımı, ormanların tahribi ve okyanusların asitlenmesi gibi çevresel sorunlara dikkat çekmektedir. "Before the Flood", insanlığın bu sorunlara karşı nasıl mücadele edebileceği konusunda da öneriler sunmaktadır.

2. İlk Dalga (2021)

Yönetmen: Fisher Stevens

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, John Kerry, Barack Obama, Bill Clinton

Tür:Tıp,Belgesel

Süre: 1 saat 33 dakika

Imdb puanı: 7.0

İlk Dalga, COVID-19 pandemisinin başlangıcından itibaren New York'ta yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarının hikayelerine odaklanıyor. Belgesel, pandemi sırasında sağlık çalışanlarının maruz kaldığı riskleri, yorgunlukları ve duygusal zorlukları gözler önüne seriyor. Ayrıca belgesel, pandeminin toplum ve sağlık sistemi üzerindeki geniş çaplı etkilerine de dikkat çekiyor. İlk elden tanıklıklar ve şahitliklerle dolu olan belgesel, pandemi sırasında yaşanan zorlukları anlamak için izleyicilere çarpıcı bir bakış sunuyor.

3. Pompeii: Ölülerin Sırrı (2019)

Yönetmen: Ben Finney

Oyuncular: Kayla Iacovino, Maite Jáuregui

Tür:Tarih,Belgesel

Süre: 42 dakika

Imdb puanı: 6.6

"Pompeii: Ölülerin Sırrı", antik Roma kentinin bir volkanik patlama sonucu nasıl yok olduğunu anlatan bir belgeseldir. Belgeselde, Pompeii'deki yaşam tarzı, günlük hayat, mimari ve sanat gibi konulara yer verilirken, kentin patlama sırasındaki son anlarına dair detaylar da paylaşılmaktadır. Yapılan son arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalar sayesinde, Pompeii'deki insanların volkanik patlamaya nasıl tepki verdikleri ve hayatta kalmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Belgesel, tarihi olaya dair yeni keşifler sunarken, izleyicilere antik Roma'nın günlük yaşamına dair ilginç bir bilgiler verir.

4. Notre Dame'ı Kurtarmak (2020)

Yönetmen: Quentn Domart, Charlène Gravel, Mchèle

Hollander

Oyuncular: Alexander Salamat

Tür: Belgesel

Süre: 44 dakika

Imdb puanı: 6.7

Belgesel, 15 Nisan 2019'da Notre-Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın sonrası yaşananları ve kurtarma çalışmalarını anlatıyor. Yangın sonrası, Fransa'nın en ünlü tarihi anıtlarından biri olan Notre-Dame Katedrali'nin restorasyonu konusunda dünya çapında bir çaba başladı. Belgesel, restorasyon çalışmalarının başlamasından önce ve sonra çekilen görüntülerle, katedralin tarihi ve mimari önemini anlatıyor. Ayrıca, yangının nasıl başladığı ve katedralin nasıl kurtarıldığı konularına da değiniyor. Katedralin yüzlerce yıllık geçmişine tanıklık etmek ve restorasyon sürecine gözlemci olmak isteyenler için ilginç bir belgesel.

5. Timsahların Gizli Yaşamı (2022)

Oyuncular: Graham McTavish

Tür: Belgesel, Hayvanlar ve Doğa

Süre: 44 dakika

Imdb puanı: 6.7

Belgesel, timsahların hayatını ve yaşam tarzını anlatıyor. İzleyicilere, timsahların ne zaman ortaya çıktığı, nasıl hayatta kaldığı ve nasıl avlandığı gibi ilginç bilgiler sunuyor. Belgeselde ayrıca, timsahların yaşadığı doğal yaşam alanları ve yaşadıkları tehditler de detaylı bir şekilde ele alınıyor.

6. Amelia'yı Aramak (2019)

Yönetmen: Chad Cohen

Oyuncular: Allison Janney, Amelia Earhart, Paul Mantz

Tür: Belgesel, Tarih

Süre: 1 saat 35 dakika

Imdb puanı: 7.2

Chad Cohen'in yönettiği "Amelia'yı Aramak" belgeseli, ünlü havacı Amelia Earhart'ın hayatını ve kayboluşunun gizemini araştıran bir yapım. Earhart, 1937'de Pasifik Okyanusu'nda kaybolduğundan beri, ölümüne ve uçağının nereye düştüğüne dair birçok teori öne sürüldü. Bu belgeselde, Earhart'ın hayatı, uçuş kariyeri ve kayboluşunun ardındaki gizem ele alınıyor. Earhart'ın yakın arkadaşları, ailesi ve havacılık uzmanlarından alınan röportajlar, izleyicilere Earhart'ın hayatını ve kayboluşunun ardındaki sırları keşfetme fırsatı sunuyor.

7. Jane (2017)

Yönetmen: Brett Morgen

Oyuncular: Jane Goodall, Hugo Van Lawick, Hugo Eric Louis van Lawick

Tür: Belgesel, Biyografi, Hayvanlar ve Doğa

Süre: 1 saat 30 dakika

Imdb puanı: 7.8

Jane belgeseli, ünlü primatolog Jane Goodall'ın hayatını ve çalışmalarını konu alıyor. Goodall, genç bir kadın olarak Afrika'da şempanzelerin yaşamını araştırmaya başladı ve bu araştırmalarıyla bilim dünyasına yepyeni bir bakış açısı sunarak evrim teorisine olan katkısıyla tanındı. Belgeselde, Goodall'ın çalışmalarının yanı sıra, ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla yapılan röportajlar yer alıyor. Ayrıca, Goodall'ın özel arşiv görüntüleri de kullanılarak, onun kariyeri boyunca karşılaştığı zorluklar ve insan-doğa ilişkisi hakkındaki düşünceleri de ele alınıyor.

8. Free Solo (2018)

Yönetmen: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Oyuncular: Alex Honnold, Tommy Caldwell, Jimmy Chin

Tür: Belgesel, Spor, Aksiyon, Macera

Süre: 1 saat 40 dakika

Imdb puanı: 8.1

"Free Solo", Alex Honnold adlı dağcının, Yosemite Vadisi'nde bulunan El Capitan adlı dağa, hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanma deneyimini konu alıyor. Belgesel, Honnold'un hayatını, tırmanma hikayesini ve bu deneyimi nasıl gerçekleştirdiğini anlatırken aynı zamanda bu tür ekstrem sporlarda risk almanın anlamını ve sonuçlarını tartışıyor. Honnold'un aile ve arkadaşlarından röportajlarla desteklenen belgesel, izleyicilere nefes kesici manzaralar sunarken, Honnold'un cesareti ve kararlılığı ile başa çıkma sürecini de gözler önüne seriyor.

9. Tehlikeli Ateş (2022)

Yönetmen: Sara Dosa

Oyuncular: Katia Krafft, Maurice Krafft, Miranda July

Tür: Belgesel, Biyografi, Hayvanlar ve Doğa

Süre: 1 saat 38 dakika

Imdb puanı: 7.6

Katia ve Maurice Krafft iki şeyi severdi: Birbirlerini ve yanardağları. Çift, gezegeni dolaştı, patlamaları takip etti ve keşiflerini belgeledi. 1991'de öldüler ancak geride doğaya dair anlayışımızı zenginleştiren bir miras bıraktılar. Onların arşivinden yola çıkan Tehlikeli Ateş, iki bilim insanı aşk uğruna bilinmeyene doğru ilerlerken, bir yaratılış ve yıkım hikâyesi anlatıyor.

10. Hysterical (2021)

Yönetmen: Andrea Blaugrund Nevins

Oyuncular: Ali Wong, Amy Schumer, Iliza Shlesinger

Tür: Belgesel, Komedi

Süre: 1 saat 27 dakika

Imdb puanı: 7.2

"Histerik" belgeseli, bir grup kadının kendi nesillerinin ve cinsiyetlerinin sesi olmak için verdiği mücadeleyi gözler önüne serer. Belgesel, #MeToo dönemi sonrası komedinin cam tavanını kırmak amacıyla kadınların hayatlarına samimi bir şekilde yaklaşır. Kadınların sesi olmaya çalışan Histerik, düşündürücü ve aynı zamanda komedi türünde bir belgesel olarak karşımıza çıkar.