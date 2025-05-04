Ona zombi diyen de var: 250 yıl sonra tekrar uyandı! 3 ülke birden etkilenebilir...

And Dağları’nda bulunan ve “Zombi Yanardağı” olarak da bilinen Uturuncu, 250 yıl sonra tekrardan canlanma belirtisi gösteriyor. Bilim insanları, bu volkanın son yıllarda atan sismik hareketlilik, gaz salınımı ve yer şekli değişimleri hakkında uyarılarda bulundu.

HER YIL YÜKSELİYOR

1990’lardan bu yana yapılan ölçümlere göre, yanardağın merkezi her yıl yaklaşık 1 santimetre yükseliyor. Uzmanlar, bu durumun yer altındaki magma hareketlerinden kaynaklandığını söylüyor.

HALA AKTİF

Bilim insanları, volkanın iç yapısını incelemek için yeni bir yöntem geliştirdi. Uturuncu'nun içindeki hareketler sismik dalgalarla üç boyutlu bir şekilde haritalandı. Bu sayede, yer altındaki sıvıların ve gazların nasıl hareket ettiği, volkanın kraterinin hemen altında nasıl toplandığı detaylı bir şekilde görüldü. Araştırmalar, Uturuncu’nun hâlâ aktif olduğunu dile getirdi.

BÜYÜK TAHRİP YARATABİLİR

Uturuncu, üç kasabaya yalnızca 40 km uzaklıkta. Bu da olası bir patlamada hem bölge halkı hem de çevre ülkeler için ciddi tehdit oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmalarda volkanik külün Bolivya, Arjantin ve Şili'ye yayılabileceği ve çevreye büyük ölçüde zarar verebileceği ortaya çıktı.