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  4. Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı herkesi şaşırttı! ABD'li idam mahkumunun son yaptığı böyle yorumlandı...

Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı herkesi şaşırttı! ABD'li idam mahkumunun son yaptığı böyle yorumlandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 09:39
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2002’de Phoenix’te kız arkadaşının eski kocasını öldüren Aaron Gunches, 2007’de suçunu kabul etmişti. 23 yıl sonra idam edilen Gunches, son yemeğinde western bacon burger, sandviç, patates kızartması ve baklava istedi. Ancak idam odasında son sözleri sorulduğunda, yalnızca horladı. Uzmanlar, bunun akciğerde sıvı birikmesine bağlı istemsiz bir durum olabileceğini belirtti.

Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı herkesi şaşırttı! ABD'li idam mahkumunun son yaptığı böyle yorumlandı...

2002 yılında Phoenix'te kız arkadaşının eski kocasını kaçırıp öldüren Aaron Gunches, 2007 yılında birinci derece cinayetten suçunu kabul etmişti. O tarihten bu yana idam sırasını bekleyen Gunches, 23 yıl sonra, geçtiğimiz hafta infaz edildi. İdam öncesindeki son yemek tercihi ise dikkat çekti: Çift katlı western bacon burger, iki sandviç, patates kızartması, soğan halkası ve tatlı olarak baklava istedi. 53 yaşındaki Gunches, ABD'de bu hafta infaz edilen ikinci mahkum oldu.

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SADECE HORLADI

Ancak infaza tanıklık edenler, Gunches’in son sözleri sorulduğunda beklenmedik bir tepkiyle karşılaştılar. Gunches, son sözlerini söylemek yerine yalnızca horladı. Bu hareket, tanıklar ve uzmanlar arasında şaşkınlık yarattı. Arizone Eyalet Üniversitesi'nde ölüm cezası hukuku dersi veren Dale Baich, Gunches'in bu davranışının, onun huzurlu bir ölüm geçirmediği anlamına gelebileceğini belirtti.

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ÖDEM KAYNAKLI SAĞLIK SORUNU

Uzmanlar, Gunches'in horlama sesinin istemsiz bir şekilde ortaya çıkmış olabileceğini ve bu durumun akciğerde sıvı birikmesine neden olan pülmoner ödem gibi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
abd idam infaz
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