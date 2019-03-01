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Önce cinsiyet değiştirip erkek oldu, şimdi uzaylı olduğunu söylüyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Kadın olarak dünyaya gelen Jareth Nebula 29 yaşındayken cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve ismini değiştirip ameliyat olarak erkek oldu. Ancak bu değişiklik Nebula'yı memnun etmedi. Nebula şimdi kendini 'cinsiyetsiz bir uzaylı' olarak tanımlıyor.

Önce cinsiyet değiştirip erkek oldu, şimdi uzaylı olduğunu söylüyor

Nebula kendini insan bedeninde sıkışmış bir uzaylı olarak hissettiğini ve herhangi bir insan cinsiyeti taşımadığını söylüyor.

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Nebula 'Cinsiyet değiştirdiğimde sonunda kendimi bulduğuma inanmıştım. Ama daha sonra yanıldığımı fark ettim. Ben kadın ya da erkek değildim. Hatta insan bile değilim. Kendimi insan gibi hissetmiyorum ve bunu kimseye açıklayamıyorum.' ifadelerini kullandı.

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"Küçüklüğümden beri uzaylılara takık durumdayım." diyen Nebula tüm vücudunu dövmeyle kaplamış durumda. Yaptığı makyaj ve giydiği ilginç kıyafetlerle insan içinde 'kaçık' olarak tanımlandığını ama bu durumun umurunda olmadığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
jareth nebula uzaylı cinsiyet değiştirmek trans

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