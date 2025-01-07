Önce diz çökerek evlenme teklif etti ardından vahşice katletti! O anları paylaştıktan 24 saat sonra...

Yılbaşından bir gün önce sabah saatlerinde, bir saldırı ihbarı üzerine Çiftlik Mahallesi’ne giden polisler, 32 yaşındaki Elizabeth Maldonado'nun cansız bedenini buldu. Olay, katilin nişanlısına sosyal medyada evlenme teklif ettiği videoyu paylaştıktan yaklaşık 24 saat sonra meydana geldi.

DİZ ÇÖKEREK EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Yerel bir barda DJ olarak çalışan eski hükümlü Melo'nun, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada nişanlısı Flaka Naky Bella'ya diz çökerek yaptığı evlenme teklifini paylaştığı görülmüştü. "Seni seviyorum bebeğim Flaka Naky Bella" diyerek teklif yapan katil, çiftin ilişkisini ne kadar süredir sürdürdüğü hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu romantik anın, bir gün sonra korkunç bir cinayetle sonlanması herkesi şok etti.

"ÇOCUKLAR ANNESİZ VE BABASIZ KALDI"

Elizabeth Maldonado’nun teyzesi, aile adına bir bağış kampanyası başlatarak, "Naky, 30 Aralık’ta anlamsız bir kötülükle bizden alındı. Ona güvenen birinin bu korkunç hareketi, iki çocuğunu hem annesiz hem de babasız bıraktı. Çocukların geleceği belirsiz" dedi. Kampanya, sosyal medyada büyük destek topladı.

ESKİ SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından yapılan araştırmalarda, Melo’nun geçmişte sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 2010 yılında, bir kadını maket bıçağıyla tehdit edip cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Melo'nun, cezadan sonra yeniden suç işlemeye devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, cinayetin sebebini ve suçlunun motivasyonunu araştırmaya devam ediyor.

Olay, sadece cinayeti değil, sosyal medya üzerinden yapılan gösterişli evlilik tekliflerinin, karanlık bir yüzünü de ortaya koymuş oldu.