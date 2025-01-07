Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Önce diz çökerek evlenme teklif etti ardından vahşice katletti! O anları paylaştıktan 24 saat sonra...

Önce diz çökerek evlenme teklif etti ardından vahşice katletti! O anları paylaştıktan 24 saat sonra...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 17:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada nişanlısına diz çökerek evlenme teklif eden eski hükümlü DJ Melo, bir gün sonra, 30 Aralık sabahı, Elizabeth Maldonado'yu öldürdü. Korkunç cinayet, ihbar üzerine ortaya çıkarken, katilin geçmişte de ciddi suçlar işlediği ve kadının iki çocuğunun annesiz, babasız kaldığı öğrenildi. Cinayetin ardından, aileden "Çocukların geleceği belirsiz" açıklaması geldi.

Önce diz çökerek evlenme teklif etti ardından vahşice katletti! O anları paylaştıktan 24 saat sonra...

Yılbaşından bir gün önce sabah saatlerinde, bir saldırı ihbarı üzerine Çiftlik Mahallesi’ne giden polisler, 32 yaşındaki Elizabeth Maldonado'nun cansız bedenini buldu. Olay, katilin nişanlısına sosyal medyada evlenme teklif ettiği videoyu paylaştıktan yaklaşık 24 saat sonra meydana geldi.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 174137

DİZ ÇÖKEREK EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Yerel bir barda DJ olarak çalışan eski hükümlü Melo'nun, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada nişanlısı Flaka Naky Bella'ya diz çökerek yaptığı evlenme teklifini paylaştığı görülmüştü. "Seni seviyorum bebeğim Flaka Naky Bella" diyerek teklif yapan katil, çiftin ilişkisini ne kadar süredir sürdürdüğü hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu romantik anın, bir gün sonra korkunç bir cinayetle sonlanması herkesi şok etti.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 174152

"ÇOCUKLAR ANNESİZ VE BABASIZ KALDI"

Elizabeth Maldonado’nun teyzesi, aile adına bir bağış kampanyası başlatarak, "Naky, 30 Aralık’ta anlamsız bir kötülükle bizden alındı. Ona güvenen birinin bu korkunç hareketi, iki çocuğunu hem annesiz hem de babasız bıraktı. Çocukların geleceği belirsiz" dedi. Kampanya, sosyal medyada büyük destek topladı.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 174343

ESKİ SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından yapılan araştırmalarda, Melo’nun geçmişte sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 2010 yılında, bir kadını maket bıçağıyla tehdit edip cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Melo'nun, cezadan sonra yeniden suç işlemeye devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, cinayetin sebebini ve suçlunun motivasyonunu araştırmaya devam ediyor.

Olay, sadece cinayeti değil, sosyal medya üzerinden yapılan gösterişli evlilik tekliflerinin, karanlık bir yüzünü de ortaya koymuş oldu.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya katil evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Türkiye'de de durduruldu

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Türkiye'de de durduruldu

'Parlayan taş' dedi! Değeri dudak uçuklattı

'Parlayan taş' dedi! Değeri dudak uçuklattı

Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

Sahneye atlayıp ünlü şarkıcıyı öptü

Sahneye atlayıp ünlü şarkıcıyı öptü

Genelev yöneticisi erkeklerin eşlerini aldattığı zamanları açıkladI

Genelev yöneticisi erkeklerin eşlerini aldattığı zamanları açıkladI

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.