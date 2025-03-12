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Önce erkek sonra tekrar kadın oldu! Erkek olmaya 3 yıl dayanabildi... Tersine cinsiyet geçişini anlattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 12:25
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Detroit’te berberlik yapan Alia, üç yıl erkek olarak yaşadıktan sonra, beden algısı ve cinsiyet kimliği uyumsuzluğundan dolayı geçişini tersine çevirdi. 2024’te kadın kimliğine dönen Alia, erkek olarak yaşamaktan mutlu olmadığını ve artık hayatını kadın olarak sürdürmek istediğini açıkladı.

Önce erkek sonra tekrar kadın oldu! Erkek olmaya 3 yıl dayanabildi... Tersine cinsiyet geçişini anlattı

ABD, Detroit'te berberlik yapan Alia, Mayıs 2015'te erkek olarak yaşamaya karar verdi ve bu süreçte testosteron kullanmaya başladı. Göğüslerini de aldıran ve kendisine Issa adını veren Alia'nın sakalı çıkmaya; sesi kalınlaşmaya ve kas gelişimi artmaya başladı. Ancak Şubat 2021'de üç yıl erkek olarak yaşadıktan sonra kadın olarak daha mutlu olduğunu fark etti...

KARARININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Alia, cinsiyet geçişini tersine çevirmeye 2021'de başladığını belirterek şunları söyledi: "Ocak 2024'te meme rekonstrüksiyon sürecime başladım ve 30 Aralık 2024'te tamamladım. Lazer epilasyon tedavimi de bitirdim. Artık kendime ve günlük hayatıma odaklanabileceğimi hissediyorum."

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"HAYATIMIN GERİ KALANINI ERKEK OLARAK YAŞAMAK İSTEMEDİĞİMİ ANLADIM"

Alia, yeniden kadın kimliğine dönme kararının, erkek olarak algılanma hissinden hoşlanmadığını fark etmesiyle şekillendiğini belirtti: "Erkek olarak görülmenin bana iyi hissettireceğini sanıyordum ama beklediğim gibi olmadı. Testosteron kullanmak istemediğimi ve hayatımın geri kalanında erkek olarak yaşamak istemediğimi anladım."

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"BEDEN ALGIM, CİNSİYET KİMLİĞİMDEN DAHA BASKINDI"

Geçiş sürecini değerlendiren Alia, yaşadığı cinsiyet disforisinin (cinsiyet kimliği ile bedensel uyumsuzluk hissi) aslında beden algısı bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi: "Başlangıçta kendimi çok iyi hissediyordum. Ancak zaman geçtikçe kilo aldım, daha fazla sakalım çıktı, maskülen özelliklerim arttı ve bu benim için fazla geldi."

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Anahtar Kelimeler:
trans birey abd erkek Kadın
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