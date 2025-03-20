Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Önce evlat edinip ardından işkence etmişler! 5 siyahi çocuğa akıl almaz şeyler yaştmışlar...

Önce evlat edinip ardından işkence etmişler! 5 siyahi çocuğa akıl almaz şeyler yaştmışlar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Virginia’da evlat edindikleri beş siyah çocuğa işkence uygulayan Jeanne Kay Whitefeather (62) ve Donald Lantz (63), mahkemede toplam 375 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çift, çocukları aç bırakıp zorla çalıştırmakla suçlandı. İki caninin çocuklara 280.000 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Önce evlat edinip ardından işkence etmişler! 5 siyahi çocuğa akıl almaz şeyler yaştmışlar...

Batı Virginia’da, evlat edindikleri beş siyah çocuğa sistematik işkence uygulayan Jeanne Kay Whitefeather (62) ve Donald Lantz (63), mahkemede en ağır cezalara çarptırıldı. Çocukları aç bırakıp, kulübeye kilitleyen ve zorla çalıştıran çiftin suistimalleri, komşuların çocuk esirgeme kurumuna yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı.

Komşunun yaptığı çağrıda, çiftin Sissonville'deki evinde iki gencin bir kulübede kilitli tutulduğunun iddia etmesinin ardından yakalandılar.

Ekran görüntüsü 2025-03-20 103545

BİRİNE 250, DİĞERİNE 160 YIL CEZA

Mahkeme sürecinde, evlat edinilen beş çocuğun pis koşullarda yaşadığı, tuvalet olarak kova kullandıkları ve ağır işlere zorlandıkları kanıtlandı. Yargıç Maryclaire Akers, Whitefeather’a 215 yıl, Lantz’a ise 160 yıl hapis cezası verdi. Çiftin toplamda 375 yıl hapis cezası aldığı davada, çocuklara ayrıca toplam 280.000 dolar tazminat ödenmesine hükmedildi. Şartlı tahliye için sırasıyla en az 40 ve 30 yıl hapis yatmaları gerekecek.

Ekran görüntüsü 2025-03-20 103813

HALA UMUDU VAR

Duruşmada, çocuklar gördükleri ırkçı muameleyi ve korkunç koşulları detaylıca anlattı. En büyük çocuk, "Onlar kötüydü ama ben güçlü ve güzel olacağım" diyerek, geleceğe umutla baktığını belirtti.

Mynet'in Sesi
Kendisine köy alıp yeni bir dünya yarattı! Kendisine köy alıp yeni bir dünya yarattı!
Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı şaşırttı!Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
işkence mahkeme çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

CHP’ye kayyum atanabilir mi? Kulisleri sallayan iddia!

CHP’ye kayyum atanabilir mi? Kulisleri sallayan iddia!

'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi: Sizden korkan namert olsun

'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi: Sizden korkan namert olsun

İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltısı... Kulislerde bu iddia konuşuluyor: AK Parti'de bir grup rahatsız...

İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltısı... Kulislerde bu iddia konuşuluyor: AK Parti'de bir grup rahatsız...

Kendisine köy alıp yeni bir dünya yarattı!

Kendisine köy alıp yeni bir dünya yarattı!

Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı şaşırttı!

Önce bir dolu yemek yedi ardından yaptığı şaşırttı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.