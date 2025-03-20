Önce evlat edinip ardından işkence etmişler! 5 siyahi çocuğa akıl almaz şeyler yaştmışlar...

Batı Virginia’da, evlat edindikleri beş siyah çocuğa sistematik işkence uygulayan Jeanne Kay Whitefeather (62) ve Donald Lantz (63), mahkemede en ağır cezalara çarptırıldı. Çocukları aç bırakıp, kulübeye kilitleyen ve zorla çalıştıran çiftin suistimalleri, komşuların çocuk esirgeme kurumuna yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı.

Komşunun yaptığı çağrıda, çiftin Sissonville'deki evinde iki gencin bir kulübede kilitli tutulduğunun iddia etmesinin ardından yakalandılar.

BİRİNE 250, DİĞERİNE 160 YIL CEZA

Mahkeme sürecinde, evlat edinilen beş çocuğun pis koşullarda yaşadığı, tuvalet olarak kova kullandıkları ve ağır işlere zorlandıkları kanıtlandı. Yargıç Maryclaire Akers, Whitefeather’a 215 yıl, Lantz’a ise 160 yıl hapis cezası verdi. Çiftin toplamda 375 yıl hapis cezası aldığı davada, çocuklara ayrıca toplam 280.000 dolar tazminat ödenmesine hükmedildi. Şartlı tahliye için sırasıyla en az 40 ve 30 yıl hapis yatmaları gerekecek.

HALA UMUDU VAR

Duruşmada, çocuklar gördükleri ırkçı muameleyi ve korkunç koşulları detaylıca anlattı. En büyük çocuk, "Onlar kötüydü ama ben güçlü ve güzel olacağım" diyerek, geleceğe umutla baktığını belirtti.