Dehşete düşüren olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra ise...

İngiltere'den Fidel Lamonth isimli bir adam, evine davet ettiği bir kadına saldırıp fiziksel hasara neden olduğu için suçlu bulundu. Olaya ilişkin araştırmalar, Lamonth'un saldırıdan önce kadının karşısında soyunup garip bir şekilde dans ettiğini ve kadının korkmasına neden olduğunu gösterdi.

DANS ETTİ

Bu hafta gerçekleşen mahkemede, Lamonth'un kadını evine davet ettiği ve birlikteyken çok tuhaf davrandığı, kıyafetlerini çıkarıp onun önünde garip bir şekilde dans ettiği ortaya çıktı. Kadın tuvaleti kullanmak için banyoya yönelince Lamonth da onu takip etmiş ve kadına vahşice saldırmıştı.

BIÇAĞI VARDI AMA KULLANMADI

Lamonth'un saldırı anında elinde bir bıçak olduğunu söyleyen savcı, bunu kullanmasa da kadını korkutmuş olabileceğini söyledi. Lamonth kadını su dolu küvete itmiş, defalarca sırtını ve yüzünü yumruklamıştı. Kadın, çocukları olduğunu söyleyerek ona yalvarsa da Lamont durmadı. Kadının elbiselerini çıkarıp ona her yere yayılan kanını temizlemesini emretti.

KENDİNİ DIŞARI ATTI

Talihsiz kadın neredeyse çıplak halde kendini evden dışarı atmayı başardı. Dışarıdaki bir adam, ona nazikçe kıyafet verdi ve hastaneye ulaştırdı. Saldırıda burnu kırılmış, yüzünde ve vücudunda çok derin çürükler oluşmuş ve bir dişi kopmuştu.

TRAVMA YAŞIYOR

Yargıç McKone mahkemede "Ona yaptığınızın psikolojik etkileriyle yaşıyor. Nadiren dışarı çıkıyor ve eğer çıkarsa mutlaka birileri eşlik ediyor. Uyuyamıyor. Burnu tam olarak iyileşmemiş. Ona yaptığınız şey yüzünden derin bir travma yaşıyor.'' diyerek kadının durumunu anlattı.

4 YIL HAPİS YATACAK

Yargıç McKone, mağdurun olayın motivasyonunun cinsel olduğuna inandığını ancak bununla ilgili herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi. Lamonth ise dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.



