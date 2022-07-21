Bu nasıl vahşet! Elektrikli testereyle öldürüp cesedini çöp kovasında taşıdı

Kamyon şöforu Neculai Paizan, öldürdüğü iddia edilen 20 yaşındaki bir kadının cesedini tekerlekli bir çöp kovasıyla taşıdığı anları gösteren güvenlik kamerası görüntülerininin polisler tarafından yayınlamasının ardından cinayetten suçlu bulundu.

BERABER GÖRÜLDÜLER

Cinayetten önceki aylarda, Paizan, Londra'nın kuzeybatısındaki Brent'te yaşadığı nakliye konteynerinin yakınında birkaç kez Akom ile görülmüştü. Geçen yıl 11 Mayıs'ta, sevgilisine işe gideceğini söyledikten Cricklewood Broadway'deki dairesinden ayrıldıktan iki gün sonra sonra Akom'ın kayıp olduğu bildirildi.

YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEYDİ

Ayrıldığı gün sabah 10-11 arası Paizan ile mesajlaştığı, hatta birlikte çalıştığı ve 'yakın ilişki' kurduğu bir adama da mesaj attığı ortaya çıktı. Diğer adamın evine gitmek için bir Uber rezervasyonu yaptı, ancak Paizan ayrılmadan önce oturduğu kafeye geldi ve Akom oradan Paizan ile ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER AÇIĞA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası görüntüleri, Paizan'ın konteynırına beraber gittiklerini gösterdi. Ancak Paizan'ın yarım saat sonra konteynerden ayrıldığı ve kan lekelerini yıkamak için yakındaki bir musluğa gittiği görüldü.

BAGAJDA SAKLADI

Saat 15:30'dan hemen sonra, nakliye konteynırından eşyaları sürükleyerek arabasının bagajına koyduğu, Akom'un beyaz kürk mantosunu, giysilerini, pembe ayakkabılarını ve kanıyla keçeleşmiş birkaç eşyasının daha dışarıya taşıdı. Paizan, Akom'un cesedini bir parka gömmeden önce bir gece bagajında sakladı.

REDDETTİ

Akom'un cesedi bir ay sonra siyah plastik bir torbaya sarılı olarak boğazına bir kordon dolanmış halde bulundu. Otopsi raporları, ölüm nedeninin kafasına en az 20 darbenin alması olduğunu ortaya çıkardı.

Paizan 18 Mayıs'ta tutuklandı, ancak onu öldürdüğünü reddetti.

YALAN SÖYLEDİ

Polise cinsel bir ilişki içinde olduklarını söyledi ama yaş farkı nedeniyle bitirdiklerini söylemişti. Bunun yalan olduğu mahkemede kanıtlandı.

1 yılı aşkın süredir devam eden dava, 64 yaşındaki Paizan'ın, Akom'ın cesedini tekerlekli bir çöp bidonunda taşırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamasının ardından cinayetten suçlu bulunmasıyla sona erdi.



