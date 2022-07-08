Kıskançlık kurbanı oldu! 44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

İngiltere'den 22 yaşındaki dansçı Maddie Durdant-Hollamby, 44 yaşındaki erkek arkadaşı Ben green tarafından defalarca göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Ben Green, sevgilisini katlettikten sonra intihar etti.

CESETLERİ BULUNDU

Olay, arkadaşları ve ailesinin Maddie'nin kayıp olduğunu bildirmesinin ardından ortaya çıktı. Polisler Green'in evine ulaştıklarında, adamın öldürücü bir bıçak yarasıyla yerde uzanan cesedini buldular. Maddie'nin cesedi ise üst kattaki yatak odasında göğsünden üç kez bıçaklanmış halde bulundu.

ÇOK KISKANÇTI

Durdant-Hollamby'nin bir arkadaşı olan Abbie Green, soruşturmaya ilişkin olarak yaptığı bir açıklamada, Green'i, Maddie'nin telefon mesajlarını düzenli olarak kontrol eden kıskanç bir sevgili olarak nitelendirdi. TV programlarında gördüğü bir erkeği çekici bulduğunu söylemesi ya da ailesiyle Jamaika'ya tatile gitmeyi planlaması bile Green için sorun teşkil ediyordu.

ARKADAŞLARINA HABER VERMİŞTİ

Durdant-Hollamby öldüğü gün, bir grup sohbetinde arkadaşlarına erkek arkadaşından ayrılmak için yola çıktığını ve bir saat içinde onlara dönmezse kendisini aramaları için mesaj attı. Arkadaşı Durdant-Hollamby'ye ulaşamayınca ertesi gün annesiyle temasa geçti ve anne polise haber verdi.

HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Yapılan duruşmada Green'in eski eşi ve kardeşi onun bir sineği bile incitmeyecek biri olduğunu ve şoke olduklarını anlatırken, MAddie'nin annesi de kızının ölümünün hayatlarında yarattığı boşluktan bahsetti ve kızına duyduğu özlemi anlatırken herkesi gözyaşlarına boğdu.



