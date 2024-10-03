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  4. Önce öldürttü sonra domuzlarına yem etti! İki Afrikalı kadının başına gelenler kan dondurdu...

Önce öldürttü sonra domuzlarına yem etti! İki Afrikalı kadının başına gelenler kan dondurdu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.10.2024 10:09
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Afrika'nın Güneyi'nde siyahi ve beyaz kavgaları sürüyor. Bu sefer kan donduran bir cinayet yaşandı. Beyaz bir çiftçi iki siyahi kadını işçilerine vurdurdu. Ardından delil karartmak adına bu iki kadını domuzlara yem etti.

Önce öldürttü sonra domuzlarına yem etti! İki Afrikalı kadının başına gelenler kan dondurdu...

Akıl almaz olay Güney Afrika'nın kuzeyindeki Limpopo eyaletine bağlı Polokwane yakınlarında yaşandı. 45 yaşındaki Maria Makgato ve 34 yaşındaki Lucia Ndlovu, geçtiğimiz Ağustos ayında ortadan kayboldu.

CESETLERİ ORTADAN NASIL KALDIRMIŞLAR...

Otaya çıkan bilgiye göre, iki Afrikalı bir çiftlikte yiyecek ararken beyaz bir çiftçi ve iki işçisi tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Durum bununla da kalmamış. Cesetleri, delilleri yok etme amacıyla domuzlara yedirildiği iddia edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından çiftlik sahibi Zachariah Johannes Olivier (60), işçileri Adrian de Wet ve William Musora isimli çalışanlara cinayet suçlaması yöneltildi.

AMAÇLARI YİYECEK ARAMAKMIŞ

Öldürülen Makgato'nun kardeşi Walter Mathole, yaşanan olayın Güney Afrika'da siyahlar ve beyazlar arasındaki ırksal gerginliğin daha da artmasına sebep olduğunu, iki kadının oraya gitme sebebinin ise bazen domuzlara yedirilmek üzere çiftlikte bırakılan, son kullanma tarihi geçmiş veya yakında sona erecek ürünlerden yenilebilir yiyecek aramak için çiftliğe gittiği aktardı. Mathole, "Zanlıların kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilirse geceleri daha rahat uyuyabilirim" şeklinde konuştu.

Polokwane'deki mahkeme önünde protesto düzenleyen göstericiler, şüphelilerin kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesi gerektiğini işaret eden pankartlar taşıdı.

Kefalet duruşmasının 6 Kasım'a ertelediği ve şüphelilerin gözaltında kalmaya devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çiftçi güney afrika
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