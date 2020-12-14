Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor

George Clooney, daha önce "para israfı" diye nitelediği 1997 yapımı Batman ve Robin (Batman & Robin) filmi hakkında yeni bir açıkama daha yaptı.

George Clooney, 1997 yapımı Batman ve Robin (Batman & Robin) filminde oynamaktan pişmanlık duymadığını çünkü kendisine değerli bir ders verdiğini açıkladı.

Oyuncu, Chris O’Donnell'ın Robin'i canlandırdığı ve sıklıkla tüm zamanların en kötüleri arasında sıralanan filmde Batman'i oynamıştı.

Clooney daha önce yapımla ilgili şunları söylemişti:

"Sanırım bu film serisini öldürmüş olabiliriz."

Oyuncu ayrıca filmi "para israfı" diye nitelendirmişti.

The Guardian'da yer alan yeni röportajda, Clooney'e yeniden dünyaya gelseydi neyi farklı yapacağı soruldu.

Oyuncu şunları söyledi:

"Şimdi, sorunuza verilecek kesin bir cevap şaka olurdu, Batman & Robin. Ve bunu hiç yapmazdım."

Bu filmin önemli bir ders olduğunu ekleyen Clooney şöyle konuştu:

"Bir filmden sorumlu tutulacaksanız, o filmde sadece oyuncu olmak yerine, daha iyi filmler seçmeniz gerektiğini öğrendim."

Aynı röportajda Clooney, Boris Johnson'ın kendisini Hitler'le karşılaştırdığı zamanı anımsadı.

Oyuncu bu sıralar kadrosunda yer aldığı ve yönettiği filmi The Midnight Sky'ı tanıtıyor.

Clooney yakın zamanda Netflix yapımı bilim kurgu filmi için yaklaşık 12 kilo vermesinin ardından aşırı karın ağrılarıyla hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

