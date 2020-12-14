Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor

Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor

George Clooney, 1997 yapımı Batman ve Robin (Batman & Robin) filminde Batman’i canlandırmıştı. O filmde rol almaktan pişman olduğunu sık sık dile getiren aktör Batman ve Robin felaketi bana daha iyi filmler seçmeyi öğretti dedi.

George Clooney, daha önce "para israfı" diye nitelediği 1997 yapımı Batman ve Robin (Batman & Robin) filmi hakkında yeni bir açıkama daha yaptı.

George Clooney, 1997 yapımı Batman ve Robin (Batman & Robin) filminde oynamaktan pişmanlık duymadığını çünkü kendisine değerli bir ders verdiğini açıkladı.

Oyuncu, Chris O’Donnell'ın Robin'i canlandırdığı ve sıklıkla tüm zamanların en kötüleri arasında sıralanan filmde Batman'i oynamıştı.

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi! Hızlı ve Öfkeli’nin kendisi kadar görkemli perde arkasıSadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi! Hızlı ve Öfkeli’nin kendisi kadar görkemli perde arkası

Clooney daha önce yapımla ilgili şunları söylemişti:

"Sanırım bu film serisini öldürmüş olabiliriz."

Oyuncu ayrıca filmi "para israfı" diye nitelendirmişti.

The Guardian'da yer alan yeni röportajda, Clooney'e yeniden dünyaya gelseydi neyi farklı yapacağı soruldu.

Oyuncu şunları söyledi:

"Şimdi, sorunuza verilecek kesin bir cevap şaka olurdu, Batman & Robin. Ve bunu hiç yapmazdım."

Bu filmin önemli bir ders olduğunu ekleyen Clooney şöyle konuştu:

"Bir filmden sorumlu tutulacaksanız, o filmde sadece oyuncu olmak yerine, daha iyi filmler seçmeniz gerektiğini öğrendim."

Aynı röportajda Clooney, Boris Johnson'ın kendisini Hitler'le karşılaştırdığı zamanı anımsadı.

Oyuncu bu sıralar kadrosunda yer aldığı ve yönettiği filmi The Midnight Sky'ı tanıtıyor.

Bu film yüzünden hastalıklara kaldı! George Clooney’li The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandıBu film yüzünden hastalıklara kaldı!

Clooney yakın zamanda Netflix yapımı bilim kurgu filmi için yaklaşık 12 kilo vermesinin ardından aşırı karın ağrılarıyla hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Avrupa'nın en iyileri açıklandı Avrupa'nın en iyileri açıklandı
Sokağa çıkma yasağında ‘kıyamet köyü’nde kaldılarSokağa çıkma yasağında ‘kıyamet köyü’nde kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Vin Diesel’in görünümüne şaşıp kalacaksınız!

Vin Diesel’in görünümüne şaşıp kalacaksınız!

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Hızını alamayan Disney'den peş peşe yeni kararlar

Hızını alamayan Disney'den peş peşe yeni kararlar

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Diğer Haberler

Kimi sağır kimi kör oldu! Süper kahramanları canlandıran oyuncuların maruz kaldığı zorlu şartlar

İlginç yanı penisinin mor olması değilmiş! Şaşırtıcı yönü...

Avrupa Film Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Avrupa'nın en iyileri açıklandı

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi! Hızlı ve Öfkeli’nin kendisi kadar görkemli perde arkası

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Hızını alamayan Disney’den Moana, Cars ve Princess and the Frog kararı

Hızını alamayan Disney'den peş peşe yeni kararlar

TV yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

13 Aralık Pazar günü kanallarda ne var?

Kırmızı Oda ekrandaydı... 11 Aralık 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.