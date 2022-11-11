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  4. Önce Pitbull, sonra sokak köpeği saldırdı! Kuduz aşısı yapıldı

Önce Pitbull, sonra sokak köpeği saldırdı! Kuduz aşısı yapıldı

11.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da meydana gelen korkunç olayda daha önce Pitbull'un saldırdığı kişi bu kez de sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekten kendisi kurtulan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapıldı. K.Ö.'ye yardıma giden Y.F.'nin ise kolu kırıldı. İki arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Önce Pitbull, sonra sokak köpeği saldırdı! Kuduz aşısı yapıldı

Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayıp, hafif sıyrıklarla kurtulan K.Ö.'ye, bu kez bahçedeki beslemek istediği sokak köpeği saldırdı. Bağıran K.Ö.'nün yardımına arkadaşı Y.F., koştu.

KUDUZ AŞISI YAPILDI, ARKADAŞININ KOLU KIRILDI

K.Ö.'yü köpekten kurtarmaya çalışan Y.F.'nin kolu kırıldı. Saldırıdan kendi çabasıyla kurtulan K.Ö., köpeği bağlayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapılırken, Y.F.'nin de kolu alçıya alındı. İki arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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(DHA)


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Pitbull kuduz aşısı

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