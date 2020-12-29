Önce Titanic efsanesini bitirdi şimdi de Harry Potter’ı geçti

Japon yönetmen Haruo Sotozaki’nin yönettiği ve geçen ekim ayında vizyona giren Demon Slayer isimli anime filmi, pandemiye rağmen Japonya’nın şimdiye kadarki en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre sinema dağıtımcıları önceki günlerde aynı adı taşıyan manga serisine dayanan Demon Slayer'in, 32.4 milyar Yen (313 milyon dolar) bilet satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Film; Japonya’da Harry Potter serisini, Titanic'i ve Japon yönetmen Hayo Miyazaki’nin Spirited Away adlı filminin hasılatını geçerek ilk sıraya oturdu.

Demon Slayer, ailesinin katledilmesinin intikamını almak ve kız kardeşini kurtarmak için bir grup savaşçıya katılan Tanjiro’nun hikâyesini anlatıyor.



