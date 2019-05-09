Önce yangın çıktı, sonra patlama meydana geldi

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1469 Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın, birinci katındaki dairede çıktı

Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki kalabalıkta yangını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye aracıyla yerden müdahale edildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Yanan daire ve çevresi alev topuna döndü. Patlamada bölgede görev yapan iki itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı, patlamanın mutfaktaki tüpten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

